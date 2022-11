Une réduction de 100€ sur un Vivobook Asus à moins de 300€ chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'un PC portable Asus Vivobook avec une réduction exceptionnelle de 100€ ! Il est ainsi disponible pour moins de 300€. On vous explique tout ci-dessous.

Vous cherchez un PC portable à prix mini pour vous accompagner dans votre travail ou vos loisirs ? On a trouvé l'offre qui répondra à toutes vos exigences pour un prix vraiment mini : le PC portable Asus Vivobook E410MA-BV999WS disponible pour seulement 299,99€ au lieu de 399,99€ chez Darty.

Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 100€, mais ce n'est pas tout ! Si vous souscrivez une offre Bbox avec votre PC portable avant le 31 décembre prochain, vous profitez d'une remise supplémentaire de -70€. Le PC vous revient alors à seulement 229,99€.

Et en prime, vous profitez d'une sacoche et d'une souris filaire offertes !

Un écran LED 14″ pour un confort visuel au top

Très agréable pour l'utilisateur, le Vivobook E410 propose un écran LED de 14″ HD qui offre des couleurs variées et équilibrées avec une image réaliste et immersive. Très performant, il est également doté d'un processeur Intel Celeron N4020 avec une carte graphique Intel UHD Graphics 600 accompagné de 128Go de stockage SSD et de 4Go de RAM.

Côté désign, il est très fin et propose un châssis avec une ligne élégante. Il propose un Clicpad large avec la fonction Numpad et ne pèse que 1,3kg. Il est ainsi très léger et vous pouvez l'emporter partout avec vous.

Très récent, il vous propose également Windows 11 S, la version la plus moderne du système d'exploitation. Il propose ainsi une interface créative et calme.

Enfin, il est équipé de connectiques complètes avec un port USB 3.2 type C, un port USB 3.2 et un port USB 2.0.

Et si cette offre ne vous convainc pas, pas de problème ! Darty vous propose une multitude d'autres modèles d'ordinateurs portables à prix mini. Vous pouvez par exemple profiter des offres suivantes :

