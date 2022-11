Darty casse le prix de la Samsung Galaxy Watch5 avec plusieurs offres exceptionnelles

Rendez-vous aujourd'hui chez Darty pour profiter de la toute dernière Samsung Galaxy Watch5 avec plusieurs offres. In fine, il est possible de profiter de la montre connectée pour 200€ ! Découvrez comment ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

La Samsung Galaxy Watch5 est sortie il y a peu et elle est déjà à prix mini chez Darty ! L'enseigne vous propose en effet en ce moment plusieurs offres sur la montre connectée. Ainsi en vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez en premier lieu l'acheter pour seulement 279,99€ au lieu de 299,99€.

En prime, si vous êtes client Darty Max, vous pouvez bénéficier de 10% de remise immédiate supplémentaire. La montre connectée vous revient alors à seulement 252€ !

Et ce n'est pas finie ! Après votre achat, vous pouvez faire une demande de remboursement de -50€ à Samsung. Vous bénéficiez alors in fine de la Samsung Galaxy Watch5 pour seulement 202€ au lieu de 299,99€.

La dernière montre connectée Samsung à prix mini !

Parfaite pour vous accompagner tous les jours, la Samsung Galaxy Watch5 est aussi confortable que pratique et performante. Elle est dotée d'un écran Super AMOLED de 1,36 pouces avec une résolution de 450 x 450 px et un cadran en aluminium (résistance IP68). Elle peut ainsi aller dans l'eau jusqu'à 50m et résiste également à la poussière et aux chocs.

Côté performances, elle propose un processeur Exynos W920 ainsi que 1,5Go de RAM et 16Go de stockage.

Capable de suivre votre santé et vos séances de sport au quotidien, elle propose des outils très intéressants et précis comme la mesure de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque ou encore de votre composition corporelle.

Enfin, elle vous offre également un accompagnement complet avec la réception de notifications, la consultation d'emails et de SMS, la programmation de rendez-vous et l'accès à l'historique de tous vos messages.

Personnalisable et design, elle s'adapte à tous les styles et saura répondre à tous vos besoins.