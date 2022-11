Black Friday : Darty propose -29% sur la Samsung Galaxy Tab A8

On a trouvé une tablette Samsung Galaxy Tab A8 avec une réduction exceptionnelle de -29% chez Darty pour le Black Friday ! On vous explique l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

C'est enfin le Black Friday chez Darty ! Et pour l'occasion, l'enseigne casse les prix de nombreux produits. Parmi toutes les offres, figure notamment une tablette Samsung Galaxy Tab A8 à prix cassé avec une réduction de -29%.

Pendant le Black Friday, la tablette se retrouve ainsi disponible pour seulement 199,99€ au lieu de 279,99€. Et ce n'est pas tout !

Pour tout achat de cette tablette, Darty vous propose également :

Microsoft 365 gratuit au lieu de 68€.

La Google Nest Hub V2 disponible pour seulement 29,99€ au lieu de 99,99€.

Pour profiter de ces deux produits à prix mini, vous devez les ajouter à votre panier avec la tablette Galaxy Tab A8. La réduction s'appliquera alors automatiquement à votre panier.

La Samsung Galaxy Tab A8 : votre future meilleure alliée du quotidien

Avec la Samsung Galaxy Tab A8, vous profitez d'un prix mini certes, mais surtout de nombreuses prestations à prix mini ! Elle propose un design ergonomique très pratique avec un écran de 10,5 pouces pour une prise en main au top. Vous pouvez ainsi l'amener partout avec vous et être toujours connecté tout en profitant d'un grand confort visuel. En prime, elle propose un mode sombre pour réduire un maximum la fatigue oculaire et laisser vos yeux se reposer même lorsque vous regardez des contenus.

Elle propose également le Dolby Atmos et 4 haut-parleurs pour un son de qualité. Sur sa fiche technique, on retrouve un processeur UniSOC T618, 64Go de stockage SSD, 4Go de RAM et la connexion WiFi 802.11.AC avec le Bluetooth 5.0. Elle est ainsi très performante et peut vous suivre dans toutes vos activités, que vous aimiez le streaming, les visio, les jeux vidéo, etc.

Si vous êtes intéressé par cette tablette, rendez-vous vite chez Darty ! N'hésitez pas à découvrir également toutes les autres offres disponibles pendant le Black Friday.