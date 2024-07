Une nouvelle marque de smartphone débarque sur Amazon, Samsung veut proposer un nouveau design de téléphone, c’est le récap’ de la semaine

WUUM propose des smartphones à petit prix sur Amazon, Samsung veut repenser le design de ses smartphones, la mise à jour du widget batterie Pixel permet une meilleure gestion de l’autonomie, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Phonandroid a enquêté sur la marque WUUM qui propose des smartphones abordables sur Amazon. Alors que Samsung souhaite proposer des smartphones toujours plus « mobiles » avec de nouveaux facteurs de forme, une mise à jour du widget batterie des Pixel permet aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation. Amazon veut lancer un programme “Remarkable Alexa” et les DVD et Blu-Ray ont encore de beaux jours devant eux.

Que sait-on de la marque WUUM ?

Au début du mois, nous découvrions une nouvelle marque originaire d’Espagne, baptisée WUMM, dont le projet est de proposer des produits durables à des prix très abordables. Parmi les premiers appareils proposés, on peut citer deux smartphones et deux tablettes, tous « entrée de gamme », vendus entre 120 et 170 euros. Les appareils sont en vente uniquement sur Amazon.

Pixel : la gestion de la batterie a été améliorée

Les propriétaires de Pixel seront ravis de découvrir que la dernière mise à jour du widget de batterie leur permet de mieux gérer l’état de charge de leur smartphone, ainsi que de leurs autres objets connectés tels que leurs écouteurs ou leurs montres. Désormais, vous aurez un aperçu direct sur le niveau de charge de vos appareils. Pour profiter de cette amélioration apportée par Android 15, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour découvrir la démarche à suivre pour mettre à jour votre widget.

Samsung : bientôt des smartphones avec de nouveaux designs ?

Alors que nous avons l’habitude du célèbre design rectangulaire pour nos smartphones, Samsung réfléchit à proposer de nouveaux facteurs de forme. TM Roh a révélé que le géant coréen avait pour intention de concentrer une grande partie des investissements sur l’IA et de nous faire oublier les smartphones traditionnels avec des nouvelles technologies d’écrans enroulables ou pliables.

Les DVD et Blu-Ray à nouveau prisés par les consommateurs

Malgré l’explosion du streaming, les ventes de DVD et Blu-Ray vont bon train en 2024. En effet, comme le révèle le PDG de HMV, Phil Halliday, les supports physiques ont enregistré une hausse des ventes de 5% sur le premier trimestre de l’année. Ce regain des ventes peut s’expliquer par l’augmentation des tarifs des plateformes de streaming et par le fait que les programmes ont une durée de programmation limitée sur ces dernières.

Amazon veut lancer « Remarkable Alexa » pour limiter les pertes d’argent

Si Amazon a pris place dans de nombreux foyers avec ses enceintes intelligentes Echo, Alexa reste essentiellement utilisée pour les services pratiques et les fonctions de base telles que le réveil, le minuteur ou les commandes vocales. Pour limiter les pertes financières, Amazon a donc décidé de proposer d’ici la fin de l’année un abonnement premium payant, baptisé « Remarkable Alexa ». Reste à savoir quels services seront proposés pour convaincre les utilisateurs de passer d’un abonnement gratuit à une offre payante.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy Watch7 : excellente montre connectée mais autonomie faiblarde

Si la Galaxy Watch7 reste l’une des meilleures montres sous Wear OS du marché, on aurait toutefois apprécié une autonomie plus solide, moins d’applications compagnons et un OS un peu moins confus. Cela étant dit, c’est une montre légère et élégante, équipée d’un super écran AMOLED, et de fonctionnalités intéressantes, boostées par l’IA, notamment dans le domaine du sport et de la santé.

Galaxy Z Flip 6 : une expérience pliable encore améliorée

Samsung renforce sa position de leader sur le marché des smartphones à clapet avec le Galaxy Z Flip 6, qui s’accompagne de nouveautés intéressantes, notamment grâce à l’ajout de Galaxy IA. On adore son aspect solide, son petit format, son autonomie correcte et son bel écran interne. Les 7 ans de mises à jour sont également très appréciés. Attention, certains défauts persistent telles que la recharge rapide qui ne l’est pas tant que ça, le problème de chauffe et les performances parfois limitées. Ce n’est pas dramatique, mais avec un tarif en hausse et une concurrence forte sur le marché, c’est toutefois important de le souligner.

Asus ROG Ally X : une version améliorée mais un prix toujours aussi élevé

Asus propose ici une version améliorée de sa console portable. La ROG Ally X nous régale grâce à son design impeccable, son ergonomie parfaite, sa bonne autonomie (enfin) et sa gestion remarquable de la chauffe et du bruit. L’apparition d’un deuxième port USB-C est également une bonne nouvelle. Quelques défauts malgré tout pour cette console à 900 euros. On regrette que la ROG Ally X manque de puissance et que la partie logicielle ne soit pas toujours à la hauteur.

