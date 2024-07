Voici pourquoi les DVD et Blu-Ray se vendent de mieux en mieux, alors que personne ne s’y attendait

Qu'on se le dise : les supports physiques ne sont pas morts. Malgré ses nombreux atouts, le streaming ne parvient toujours pas à totalement remplacer les DVD et Blu-Ray. Et même si certaines majores jettent l'éponge, ce n'est de l'avis des consommateurs qui eux, en redemandent.

Face à l'explosion du streaming, on pouvait raisonnablement s'attendre à un déclin des formats DVD et Blu-Ray. Et c'est ce qui s'est produit, dans un premier temps du moins. Pourtant, il semble bien que les supports physiques n'aient pas dit leur dernier mot.

Le patron de HMV, l'un des plus grands revendeurs de musiques, de films et de séries TV au Royaume-Uni, constate une augmentation des ventes et explique que son entreprise est désormais en “bonne santé”. HMV est l'un des plus grands revendeurs au Royaume-Uni, mais opère également en Irlande, au Japon, en Belgique et même au Canada. L'entreprise compte près de 120 boutiques, mais a bien failli mettre la clé sous la porte en 2019. Après avoir été sauvée par Sunrise Records, l'entreprise a pu rouvrir sa boutique la plus emblématique en 2023, laquelle est située à Oxford Street à Londres.

Mais pourquoi un tel regain d'intérêt de la part du grand public ? On vous explique.

Pourquoi les ventes de DVD et de Blu-Ray augmentent en 2024

Selon Phil Halliday, le PDG de HMV, les ventes de supports physiques ont augmenté de 5% sur le premier semestre 2024. Le business, qui avait tendance jusque-là à chuter d'année en année, semble s'être trouvé une certaine stabilité. Si Phil Halliday compare les acheteurs de DVD aux collectionneurs de CD ou de vinyles, le marché a visiblement réussi le pari de se trouver également de nouveaux consommateurs, puisque les ventes progressent.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette résurgence. L'augmentation quasi annuelle des services de streaming en est un. Par ailleurs, ces mêmes plateformes ont tendance à faire disparaître de leurs catalogues des programmes, majoritairement pour des raisons de droit d'exploitation (mais aussi parce qu'un peu de ménage dans les films et séries que personne ne regarde s'impose régulièrement). “Les utilisateurs sont prêts à payer pour un exemplaire physique d'une série TV ou d'un film, parce qu'ils savent qu'ils vont le revoir”, explique ainsi le PDG de HMV.

Autre explication : les habitudes des utilisateurs diffèrent d'un pays à l'autre. Selon Alice Enders, responsable chez Enders Analysis, “au Japon, le couple CD/DVD est encore loin devant le numérique, car le merchandising est un élément clé de l’expérience live de la j-pop », a-t-elle déclaré.

Les ventes de DVD et de Blu-Ray sont donc reparties, mais gardons la tête froide. Tout n'est pas si rose pour le marché des supports physiques. Rappelons que le géant Best Buy a récemment arrêté de vendre des DVD et des Blu-Ray, tout comme l'a fait Disney en 2023 dans certaines régions du monde.

