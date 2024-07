Cette console portable fait tourner tous vos gros jeux PC tout en ayant une bonne autonomie : notre test de l’Asus ROG Ally X

La ROG Ally X n’est pas la ROG Ally 2, mais une amélioration du premier modèle. Design repensé, plus de RAM, plus de stockage mais surtout batterie doublée, elle promet de corriger tous les défauts de l’itération précédente. Pari réussi ? Réponse dans notre test complet.

La ROG Ally d’Asus a lancé le grand bal des consoles/PC portables sous Windows. Marchant dans les pas du Steam Deck, elle proposait de jouer à tous ses titres préférés en mode nomade avec son écran encastré dans une manette. Un an plus tard, Asus revient avec une ROG Ally X, une version améliorée qui veut ajuster le tir.

Clarifions les choses tout de suite : il ne s’agit pas d’une ROG Ally 2. La marque taiwanaise propose ici une amélioration du premier modèle : ergonomie ajustée, plus de RAM, de stockage, mais aussi batterie améliorée, puisqu’elle promet de doubler l’autonomie avec une batterie de 80 Wh. Pour le reste, nous restons en terrain connu avec le même processeur et le même écran.

Asus arrive-t-il à faire de sa ROG Ally X un incontournable avec ces ajustements ? Avons-nous la console/PC ultime ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

La ROG Ally X est d’ores et déjà disponible sur le site d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Elle est vendue au tarif de 899 euros.

Asus ROG Ally X Écran Tactile IPS LCD, 7 pouces 1920 × 1080 px, 120 Hz Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4 Mémoire extensible Oui Mémoire interne 1 To eMMC / SSD Quantité de mémoire vive 24 Go Architecture graphique RDNA 3 Système d'exploitation Windows 11 Batterie 80 Wh Dimensions 280 x 111 x 24,7 mm Poids 678 grammes Prix 899 €

Il s’agit donc du modèle le plus cher. Rappelons qu’il existe déjà deux déclinaisons de l’Ally : une avec un processeur Z1 Extreme lancée à 799 euros et une version Z1 normale, moins puissante, affichée à 699 euros.

Un design légèrement revu

La ROG Ally X reprend le format du premier modèle, avec cet écran engoncé dans une manette telle une Switch. La différence la plus notable, c’est qu’on passe d’un châssis en plastique blanc à un châssis noir, plus passe-partout. Cependant, la marque de Taipei ne s’est pas contentée de ça, puisque de nombreux ajustements ont été réalisés à la suite des retours des utilisateurs

Par exemple, les poignées ont été adoucies, avec une forme moins anguleuse afin d’apporter plus de confort. On apprécie, d’autant plus que la texture granuleuse à l’arrière se montre réellement agréable en main. Pas de fourmis dans les paumes après plusieurs heures d’utilisation, un bon point.

Les boutons ont aussi été améliorés. Les sticks sont plus agréables, plus résistants et surtout plus fiables (et toujours entourés d'une LED personnalisable). Les gâchettes s’avèrent également plus confortables et texturées, avec une course beaucoup moins longue. Les deux boutons à l’arrière, pour leur part, ont été réduits au strict minimum pour éviter la gêne. Dernière chose et pas des moindres : l’affreuse croix directionnelle de la première Ally a laissé la place à quelque chose de plus acceptable. De petites améliorations bienvenues qui contribuent grandement au confort.

Pour le reste, on remarque quelques changements au niveau de la connectique, avec la disparition du port propriétaire pour la XG Mobile, peu utile pour bon nombre d’utilisateurs, mais aussi l’apparition d’un deuxième bord USB Type-C. Pratique pour brancher un casque ou une manette filaire pendant que la console charge. Pour le reste, on retrouve un port microSD, les boutons de volume ainsi qu’un bouton d’allumage qui fait office de capteur d’empreintes. Pour ce dernier, rien ne change.

Le design de la première Ally nous avait déjà convaincu, mais avec ces ajustements, la ROG Ally X offre une expérience encore plus confortable. A noter que cette version a pris un peu de poids par rapport à sa grande sœur (678 grammes contre 608 grammes). Cela est dû à la plus grosse batterie ainsi que divers changements dans les composants, mais finalement, la chose n’est pas vraiment handicapante dans la vie de tous les jours. Pour jouer dans son lit ou dans un canapé, le poids n’est pas un souci.

Pour finir, on notera tout de même des défauts toujours présents, comme un écran 7 pouces aux bords un poil larges, la multiplication des boutons de façade ou encore l’absence d’une housse de protection fournie par défaut, ce qui est dommage pour une machine ultra-mobile. Dans l’ensemble, la ROG Ally X reste une réussite au niveau de son design.

Un écran IPS toujours bien calibré

La ROG Ally X dispose exactement du même écran que la ROG Ally, avec le même calibrage. Nous retrouvons donc une dalle IPS LCD (et non OLED, dommage) d’une définition de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement (absolu) de 120 Hz. De quoi profiter de ses jeux dans d’excellentes conditions, donc.

Nous avons évidemment analysé la dalle avec notre sonde et les résultats obtenus sont bons. On note un contraste à 1200 :1, ce qui n’est pas incroyable mais garantit une lisibilité correcte dans les jeux sombres. La luminosité maximale monte à 600 cd/m². C’est bien, cela permet de jouer sereinement à l’extérieur, à condition qu’il n’y ait pas trop de soleil.

Armoury Crate SE permet de changer de profil de couleur afin d’opter pour le plus adapté. Celui sélectionné par défaut offre un delta E moyen à 2,2 (en dessous de 3 étant très bon) et donc des coloris fidèles. La température, pour sa part, est au-dessus des 7000K (norme vidéo à 6500K) et tire donc légèrement vers le bleu. Rien de dramatique. Les autres profils changent ces données. Par exemple, certains baissent la température pour réduire la fatigue visuelle (mode RPG) et d’autres (comme le mode FPS) exagèrent les couleurs pour donner plus d’impact à l’image. Quand on regarde nos données de test de la première Ally, tout est similaire ! Asus n’a donc pas du tout touché à la partie écran. Tant mieux.

Même chose pour les hauts parleurs, toujours situés en façade. Ils sont puissants et apportent un son équilibré. C’est bien pour profiter de ses jeux dans des lieux calmes, comme dans son salon ou son lit.

Les mêmes performances qu’avant, mais une autonomie grandement améliorée

En ce qui concerne la partie performance, la ROG Ally X est similaire à son aînée. On retrouve un AMD Ryzen Z1 Extreme gravé en 4 nm (architecture Zen 4, RDNA 3, 8 cœurs et 16 threads), épaulé cette fois par 24 Go de RAM (au lieu de 16 Go). Côté stockage, nous avons 1 To de mémoire, contre 512 Go sur le premier modèle. De quoi installer pas mal de jeux.

Nous avons les mêmes résultats que sur la ROG Ally classique, que ce soit en termes de puissance de calcul ou de performances en jeu. Voici quelques benchmarks qui peuvent en témoigner, mais si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce segment, nous vous invitons à aller jeter un œil à notre précédent test, plus complet :

Aucune surprise de ce côté-là, donc, l’Ally X est capable de faire tourner des gros jeux à 30 FPS et en 1080p à condition de faire quelques concessions sur les graphismes. Le FSR aide aussi grandement à la fluidité. Côté gestion de la chauffe et du bruit, rien de nouveau sous le soleil non plus, avec des grilles d'aération à 55 degrés au maximum et un souffle à 41 décibels, soit audible mais pas assourdissant.

C’est bien au niveau de l’autonomie que les changements les plus notables sont à signaler. La ROG Ally X dispose d’une batterie de 80 Wh, soit presque le double de la ROG Ally classique qui embarquait une batterie de 45 Wh. Le résultat ? L’autonomie est doublée !

Sur un gros jeu comme Baldur’s Gate 3 et en mode 25 Watts (le plus énergivore en portable), il faut deux heures et quinze minutes pour arriver à 0% de batterie. Et ça, c’est en 1080p avec les graphismes en moyen. Si on privilégie un titre moins gourmand (comme The Short Hike ou The Forgotten City) en se calant en 17 Watts, nous dépassons les quatre heures ! C’est une vraie plus-value par rapport à la première Ally qui nécessitait presque d’être constamment branchée. Le mode le moins énergivore ? Jusqu’à 5 heures. Désormais, il est possible de prendre sa console avec soit pour un petit voyage en train ou pour jouer à l’extérieur sans avoir besoin de (trop) s’inquiéter. Là est la principale raison d’investir dans une ROG Ally X plutôt que dans la première version.

Une partie logicielle repensée

La ROG Ally X inaugure une nouvelle version du logiciel Armoury Crate SE, la surcouche qui se lance au démarrage de la machine. Cette version 1.5 (qui arrivera aussi sur les anciens modèles) se veut moins lourde, plus fluide et plus claire dans son fonctionnement.

Asus ne réinvente pas la roue et Armoury Crate reste fondamentalement la surcouche que nous connaissons. Les changements sont principalement d’ordre technique : tout est beaucoup plus fluide et agréable. On note aussi quelques ajustements d’ordre pratique, comme l’apparition de nouveaux sous-menus ou encore la possibilité de choisir des jeux favoris.

Dans l’ensemble, Armoury Crate est donc plus agréable. Toutefois, elle traîne toujours cet aspect « rajout » à Windows 11 qui trahit un OS pas encore assez mûr pour le format console. Par exemple, au lancement d’un jeu ou d’un logiciel, on note quelques retours sur le bureau peu esthétiques. On doit aussi parfois naviguer au doigt pour télécharger des logiciels précis (comme BattleNet) et nous n’avons pas la qualité de vie d’une console. Exemple concret : quand on veut passer d’un jeu à un autre, il faut d’abord fermer le premier. Eh oui, nous sommes sur un PC, pas sur Switch. Sur ce point, c’est à Microsoft de travailler pour améliorer les choses, afin de rendre son système d’exploitation plus « consoles friendly ». Nous en sommes encore loin.

Alors, on achète ?

La ROG Ally X est une amélioration notable de l’Ally première du nom. Ici, nous avons la même machine mais avec des ajustements bienvenus, au niveau du design, des boutons, du stockage, mais aussi et surtout de la batterie.

L’autonomie, c’était vraiment l’énorme point noir de l’Ally, la privant même – à notre sens – du statut de machine nomade. Si ce n’est pas encore la console de voyage idéale, elle permet tout de même de jouer sur le pouce dans de bonnes conditions, même aux titres les plus gourmands.

Une version « ultime » de l’Ally, donc, qui aurait dû être ce qu’était la console à son lancement. Elle est la preuve qu’il n’est pas trop tard pour ajuster le tir. Elle n’est pas destinée aux possesseurs du premier modèle, mais elle saura convaincre ceux qui hésitaient, échaudés par la gestion de l’autonomie. En résumé, c’est une machine solide et agréable.