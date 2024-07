Mais quelle est cette nouvelle marque de smartphones ultra abordables en vente uniquement sur Amazon ? On a mené l’enquête

Une nouvelle marque est apparue dans les rayons virtuels d’Amazon. Elle s’appelle WUUM. Elle débarque d’Espagne. Et elle propose des smartphones très abordables, un peu comme Wiko. Son crédo : l’achat censé plutôt que l’achat impulsif, des produits solides qui durent dans le temps, plutôt que l’obsolescence. Quels sont les moyens mis en œuvre ? Est-ce qu’on peut avoir confiance ? Phonandroid a enquêté. Et voici ce qu’on sait.

Lancer une nouvelle marque de smartphones en Europe n’est pas très simple aujourd’hui. Cela nécessite un positionnement différent, une très bonne maitrise des réseaux sociaux, un réseau de distribution robuste, un service client de proximité, un fabricant de bonne qualité pour réduire le plus possible les retours. Sans oublier un bon apport en capital. Et nous oublions bien d’autres choses encore.

Lire aussi – Les tarifs des Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold en euros dévoilés, et il y a une mauvaise nouvelle

L’un des derniers aventuriers à avoir tenté l’aventure est Carl Pei, ancien cofondateur de OnePlus qui a créé Nothing, puis CMF. Chez Nothing, on y retrouve presque toutes les composantes d'un succès annoncé. Une bonne maitrise des réseaux sociaux. Des produits qui tiennent la route. Et un positionnement différent, notamment grâce au design. Le fameux Glyph du premier Nothing Phone a marqué les esprits de nombreux journalistes.

Une nouvelle marque “responsable” de smartphones arrive sur Amazon

Début juillet, nous apprenions par voie de communiqué de presse l’arrivée d’une nouvelle marque appelée WUUM. D’origine espagnole, elle veut vendre des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Ni plus ni moins. Son crédo est « No Need » (ou « Pas besoin » en français). Comprenez que WUUM ne veut pas vous vendre une fonctionnalité ou une technologie dont vous n’auriez pas besoin. Et l’intention est louable, même si elle n’excèdera jamais vos attentes et qu’elle n’anticipera jamais vos usages futurs.

En outre, elle veut créer une ligne de produits durables, en facilitant la réparabilité. Un positionnement qui nous rappelle celui de Fairphone, mais aussi celui de HMD Global qui a présenté le Pulse, le Pulse Pro et, plus récemment, le Skyline. Cela veut dire qu’elle promet une mise à disposition plus longue des pièces détachées. Enfin, le communiqué évoque le rôle d’Amazon en tant que distributeur exclusif de la marque. Devant tant d’informations étonnantes, nous avons voulu creuser.

Les premiers smartphones de WUUM n'offrent que le minimum

Et notre premier réflexe a été de nous rendre sur Amazon justement. Quatre produits WUUM y sont référencés : deux tablettes et deux smartphones. Ce sont tous des produits « entrée de gamme ». Comprenez qu’ils sont vendus entre 120 euros et 170 euros. Nous n’entrerons pas dans le détail de toutes les fiches techniques ici. Mais évoquons le WUUM S Pro, smartphone le plus qualitatif du catalogue. Voici les éléments que nous voulons mettre en lumière ici :

Écran 6,6 pouces, IPS, 90 Hz et 720p

Processeur Unisoc T606 cadencé à 1,6 GHz

cadencé à 1,6 GHz Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 18 watts

Triple capteur photo 50+2+2 mégapixels

Capteur selfie 8 mégapixels

Android 13 préinstallé

préinstallé Compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 5

Pas de chargeur dans la boîte

Dans cet extrait de la fiche technique, nous voyons beaucoup de problèmes. L’écran à la définition très faible pour cette taille, entrainant un résultat visuel qui risque d’être décevant. Un processeur très faible qui permettra d’aller surfer sur Internet, mais qui risque d’atteindre ses limites en multi-tâche, voire d’occasionner des ralentissements de l’interface. La version d’Android qui n’est pas à jour. Les capteurs photo secondaires étoffent artificiellement la fiche technique, mais n’apporteront rien à l’expérience. La charge qui n’a de rapide que le nom (sans parler de l’absence de chargeur dans la boîte). C’est vrai, quand on est journaliste chez Phonandroid, on a peut-être des besoins un peu trop “élevés”. Mais nous pensons que vous avez aussi des besoins que ce smartphone ne comblera pas entièrement.

WUUM promet 10 ans de pièces détachées, mais 2 ans de mise à jour

Pour être impartiaux, nous reconnaissons que le smartphone semble avoir des qualités. Son prix très bas. Sa très grande autonomie assurée par un SoC frugal. Et une certaine complétude dans la proposition (WiFi, Bluetooth, jack 3,5 mm, lecteur d’empreinte, etc.). Mais face à des produits beaucoup plus agressifs, ce WUUM S Pro fait pâle figure. Heureusement, ce n’est pas là son seul argument. WUUM parle aussi de réparabilité et de durabilité. Nous avons alors envoyé quelques questions à WUUM pour préciser cet engagement. À commencer par le nombre d’années durant lesquelles les pièces détachées seront disponibles. La réponse est excellente : 10 ans. Si vous achetez un WUUM S Pro aujourd’hui, vous pourrez le faire réparer jusqu’en 2034.

Bien sûr, cela sous-entend que le téléphone restera utilisable jusqu’en 2034. Et c’est là où nous avons deux problématiques. D’abord celle des mises à jour. WUUM promet de soutenir ses produits pendant deux ans. Nous sommes loin des 10 ans pour les pièces détachées. En outre, ce soutien concerne les patchs de sécurité et de fonctionnalité. La marque ne parle jamais d’une éventuelle mise à jour majeure de l’OS. Nous pensons même qu’Unisoc n’a pas prévu de rendre son processeur compatible avec Android 14. Le produit va donc rester sous Android 13 toute sa vie. Si les applications que vous utilisez tous les jours ne supportent plus cette version de l’OS dans 5 ans, il faudra changer de téléphone avant la fin de la durée de vie du produit.

L'éco-responsabilité ne peut être le seul argument concurrentiel

WUUM, c’est donc, à notre sens, une initiative qui surfe sur une conscience écologique collective et qui essaie d’adapter cette philosophie à la tech. Cela pourrait marcher sur les tablettes. Cela pourrait marcher sur certains accessoires connectés, comme les écouteurs ou les bracelets. Sur les smartphones, cela ne marchera pas. Pour trois raisons. Le rapport qualité-prix : il existe des produits mieux lotis au même prix. La pérennité du produit : la maintenance logicielle est tout aussi importante que la mise à disposition des pièces détachées. Et l’adaptabilité : le WUUM S Pro fait le minimum requis dans toutes les disciplines, mais ne permet pas à certains utilisateurs d’aller un peu plus loin dans les usages courants. Nous espérons nous tromper, parce que les valeurs que cette initiative véhicule sont bonnes.