Samsung veut réinventer les smartphones, votre prochain appareil ne sera peut-être pas rectangulaire

Et si votre prochain smartphone adoptait un format totalement différent de nos appareils actuels ? Samsung souhaiterait s’éloigner de la traditionnelle forme rectangulaire pour explorer de nouveaux horizons.

Dans une interview accordée à Australian Financial Review, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a détaillé la vision du géant coréen pour l’avenir de nos appareils mobiles. Selon lui, l’IA a déjà largement transformé l’usage que nous faisons de nos smartphones, et ce n’est qu’un début.

Les futurs smartphones “pourraient devenir complètement différents des appareils Samsung actuels”. Si le format rectangulaire que nous connaissons était pratique jusqu’à présent, le géant coréen souhaiterait désormais se tourner vers d’autres facteurs de forme.

Samsung veut rendre les smartphones encore plus “mobiles”

TM Roh dévoile que la majeure partie des investissements de Samsung sont dorénavant concentrés sur l’intelligence artificielle, et que celle-ci impose presque de réinventer les smartphones tels que nous les connaissons. En clair, adopter des écrans beaucoup plus grands grâce aux technologies d’écrans pliables ou enroulables, ou encore des écrans encore plus petits. L’IA se retrouve déjà au cœur de nos montres et autres objets connectés, et Samsung pourrait donc aussi continuer dans cette voie. Les stylets, par exemple, jouent à présent un rôle intéressant avec Galaxy AI, qui permet aux smartphones de générer des images avec de simples dessins. Nous pourrions alors par exemple aussi voir plus de stylets à l'avenir.

Le patron de la division mobile n’a pas donné beaucoup plus de détails, mais ces déclarations nous font beaucoup penser à l’IA Pin d’Humane ou encore le Rabbit R1 de la société du même nom. Ceux-ci n’ont assurément pas réussi à chambouler nos usages, mais peut-être que Samsung trouvera la bonne formule pour nous faire oublier les smartphones traditionnels.

En attendant d’en savoir davantage à ce sujet, Samsung avait déjà dévoilé travailler sur une toute nouvelle version de Bixby, qui devrait, elle aussi, être propulsée par l’IA. On imagine donc que les prochaines versions de Bixby pourront être directement intégrée à certains appareils de la société, dont ces smartphones pas comme les autres sur lesquels le géant coréen travaille. Et vous, seriez-vous prêts à utiliser des smartphones ronds ou carrés ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.