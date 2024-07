Amazon perd 25 milliards car les utilisateurs se servent d’Alexa comme réveil, on vous explique pourquoi

Amazon a enregistré des pertes colossales liées à ses appareils Echo, malgré des millions de ventes. L'entreprise envisage une version premium de son assistant vocal Alexa, mais reste à voir si cela suffira à combler ce déficit ahurissant.

Amazon a conquis de nombreux foyers avec ses enceintes intelligentes Echo, qui offrent des services pratiques comme la gestion de la maison connectée et la commande vocale. Malgré leur popularité, ces appareils n'ont pas généré les revenus escomptés pour l'entreprise. La plupart des utilisateurs utilisent Alexa principalement pour des fonctions de base, comme régler des minuteurs ou poser des questions simples, ce qui ne génère pas de revenus supplémentaires pour Amazon.

En effet, ces usages n'incitent pas à l'achat de services supplémentaires, tels que des abonnements à des compétences Alexa Premium ou des services de streaming musical payants. Cette limitation dans l'utilisation des fonctionnalités avancées réduit le potentiel de rentabilité des dispositifs Echo pour Amazon.

Amazon mise sur un abonnement premium pour Alexa pour ne plus perdre d’argent

Pour remédier à cette situation, Amazon prévoit de lancer “Remarkable Alexa”, une version améliorée de son assistant vocal, dotée de fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle. Cette version serait disponible moyennant un abonnement mensuel de 5 à 10 dollars (environ 4,50 à 9 euros). Ce service payant vise à diversifier les revenus d'Amazon en complément de ses offres existantes.

Les innovations d'Amazon avec “Remarkable Alexa” doivent se démarquer dans un marché où la concurrence est intense. Des entreprises comme Google, avec son IA Gemini, et Apple, qui a intégré ChatGPT à Siri, ont déjà lancé ces services, souvent sans frais supplémentaires. Les fonctionnalités avancées d'Alexa devront donc prouver leur valeur ajoutée pour convaincre les utilisateurs de souscrire à ce nouvel abonnement.

Amazon mise sur cette nouvelle version d'Alexa pour transformer ses utilisateurs gratuits en abonnés payants. Cette stratégie pourrait être cruciale pour compenser les pertes financières subies par le secteur des dispositifs intelligents de l'entreprise, qui s'élèvent à plus de 25 milliards de dollars, soit environ 22,7 milliards d'euros, entre 2017 et 2021. Le lancement de “Remarkable Alexa” est prévu pour plus tard cette année, et sa réussite sera déterminante pour l'avenir de la division des appareils connectés de l’entreprise.

Source : The Wall Street Journal