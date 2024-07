Grâce à cette astucieuse mise à jour, les utilisateurs de Pixel ne seront plus jamais à court de batterie

Le widget de batterie Pixel a reçu une mise à jour subtile mais importante avec Android 15 qui rend son utilisation plus pratique et précise. Cette nouvelle fonctionnalité facilite la gestion de la batterie pour les utilisateurs qui utilisent ce smartphone avec des appareils connectés.

Les widgets sont des outils précieux pour les utilisateurs de smartphones. Ils offrent des informations rapides et accessibles directement sur l'écran d'accueil. Parmi eux, il y a celui qui est dédié à la batterie des appareils Pixel se distingue particulièrement. Avec la sortie de la version bêta 4 d'Android 15, Google a apporté une modification subtile mais importante qui améliore encore plus son utilité.

Avoir un widget de batterie sur un smartphone Pixel est particulièrement important pour plusieurs raisons. Celui-ci permet aux utilisateurs de surveiller facilement l'état de la charge non seulement de leur téléphone, mais aussi de leurs appareils connectés comme les Pixel Buds et les montres Wear OS. Cette surveillance est essentielle pour éviter de tomber en rade à des moments critiques. Ce dernier affiche désormais le temps estimé avant que la batterie ne soit épuisée, une fonctionnalité introduite avec Android 13, qui aide les utilisateurs à mieux gérer leur cycle de charge.

Android 15 améliore la gestion de la batterie des utilisateurs de smartphones Pixel

Désormais, avec le nouveau widget de batterie sous Android 15, le pourcentage de batterie du Pixel sera toujours représenté par une barre de couleur différente de celle des autres appareils connectés. Cette distinction visuelle permet aux utilisateurs de savoir en un coup d'œil s'ils ont suffisamment de charge pour continuer à utiliser leur téléphone sans interruption. Cette amélioration est particulièrement utile pour éviter les confusions et permet de gérer plus efficacement l'autonomie de leurs appareils.

Pour ajouter le widget de batterie Pixel à l'écran d'accueil de votre appareil, il suffit de maintenir une pression longue sur l'écran d'accueil et de sélectionner “Widgets” dans le menu contextuel. Faites défiler jusqu'à “Batterie”, puis appuyez sur l'image du widget et enfin sur le bouton “+Ajouter”. Il se trouvera automatiquement une place sur votre écran d'accueil afin de vous offrir ainsi un accès facile et rapide aux niveaux de batterie de vos appareils connectés.