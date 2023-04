Ce smartphone est le nouveau roi de la photo selon DXOMARK, Apple et Samsung n’ont aucune chance

Le fabricant chinois de smartphones Oppo a récemment lancé le Find X6 Pro, et ce dernier vient enfin de passer les tests photo des experts de DXOMARK. Sans surprise, c’est lui qui domine désormais le classement.

L’Oppo Find X6 Pro vient de remporter la première place du classement DXOMARK des appareils photo avec un score impressionnant de 153 points. Il dépasse donc d’un point le Honor Magic5 Pro, et devance de loin la concurrence chez Samsung et Apple.

L'appareil utilisant de grands capteurs photo, il parvient à obtenir d’excellents résultats en matière de texture et de bruit, en préservant les détails fins et en maintenant les niveaux de bruit à un niveau très bas. L'Oppo Find X6 Pro est également particulièrement performant en basse lumière, ainsi que dans les photos et vidéos zoomées.

L’Oppo Find X6 Pro fait bien mieux que ses concurrents en photo

Dans son test, DXOMARK relève également qu’en plus de ses bonnes performances en matière de texture et de bruit, l'exposition précise et les couleurs agréables font de l'Oppo Find X6 Pro une excellente option pour les conditions de faible luminosité. Le smartphone obtient également les meilleurs scores dans les catégories Friends & Family et Lowlight de DXOMARK, ainsi que dans les sous-scores Texture et Bokeh.

L'Oppo Find X6 Pro a vraisemblablement fourni une qualité d'image élevée et constante. Le niveau de détail capturé est assez élevé dans toutes les conditions d'éclairage. Les couleurs sont bien maîtrisées, avec une balance des blancs neutre et des couleurs magnifiquement rendues dans la plupart des conditions. L'exposition et l'autofocus sont également des points forts de l'appareil photo.

Pour ce qui est du zoom, l'Oppo Find X6 Pro présente de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur. DXOMARK note que son capteur ultra-large de 50 MP produit des photos bien exposées et capture des couleurs précises dans la plupart des scènes, avec un niveau de détail élevé. Les portraits sont également un des points forts de l’appareil photo.

Cependant, le smartphone n’est pas pour autant parfait. DXOMARK relève une sursaturation occasionnelle des tons chair, ainsi qu’un manque de prévisualisation de l'image HDR, une fonction que l'on trouve pourtant couramment sur les appareils de ce segment. Malheureusement, Oppo a décidé cette année de ne pas lancer son smartphone haut de gamme en France, il faudra donc l’importer si vous souhaitez profiter du meilleur appareil photo du marché.