One UI 5.1 : on sait enfin pourquoi la batterie des Samsung Galaxy se vide trop vite

Voilà plusieurs mois que les utilisateurs de One UI 5.1 se plaignent que la batterie de leur smartphone se vide à vitesse éclair. Aujourd’hui, le mystère arrive enfin à son terme. Samsung a en effet confirmé que le coupable n’est nul autre que son clavier maison. Il suffit de mettre à jour l’application pour se débarrasser du problème.

Fin janvier, Samsung déployait One UI 5.1 sur tous ses smartphones compatibles. La nouvelle version de la surcouche a apporté son lot de nouveautés, mais également quelques bugs, dont un qui aura pris son temps pour disparaître. En effet, rapidement, plusieurs utilisateurs remarquent que leur batterie se vide beaucoup plus rapidement que d’ordinaire. Pour certains, leur smartphone est même victime de surchauffe.

Alors que le constructeur reste silencieux, quelques utilisateurs enquêtent de leur côté et remarquent que le clavier Samsung affiche une consommation beaucoup plus importante qu’à l’accoutumée. Celui-ci devient alors suspect numéro 1, jusqu’au 8 avril dernier, date à laquelle la firme coréenne a finalement confirmé les rumeurs. Le Samsung Keyboard est bel et bien responsable de la perte d’autonomie des smartphones Galaxy.

Voici comment résoudre le problème d’autonomie de One UI 5.1

« Nous confirmons que l’application clavier Samsung incluse dans la dernière version (One UI 5.1) a augmenté l’utilisation de la batterie, en raison d’un processus de qualification supplémentaire (en lien avec les autocollants et les emojis) », écrit ainsi Samsung sur son forum thaïlandais. Pour rappel, ce problème impacte en premier lieu les Galaxy S21 et S22, ainsi que certains Galaxy Z Fold 4 et Z Fold 3.

Fort heureusement, Samsung est aussi arrivé avec une bonne nouvelle : le bug est déjà corrigé. En effet, le constructeur a déployé une mise à jour le 2 mars dernier qui résout entre autres ce problème. Il y a donc de fortes chances pour vous ayez déjà installé la dernière version du clavier. Dans le cas contraire, il suffit de vous rendre dans le Galaxy Store, puis dans Menu et Mises à jour. Après avoir sélectionné l’application clavier, vous devriez retrouver votre autonomie ordinaire.

Source : Samsung