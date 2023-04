Test Minecraft Legends : un passage au RTS réussi

Dès les premières bandes-annonces, Minecraft Legends a dérouté. Avons nous là un jeu d’action ? De survie ? De stratégie ? En vérité, il faut avoir le jeu entre les mains pour découvrir la proposition bien particulière du dernier titre de Mojang. Et après y avoir joué plusieurs heures, la formule semble taillée pour le succès, même si elle ne plaira pas à tout le monde.

Après avoir révolutionné les jeux bac à sable avec Minecraft et tenté une excursion dans les jeux d’action avec Minecraft Dungeons, le studio Mojang revient ce 18 avril 2023 avec un nouveau titre sur PS5/PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC : Minecraft Legends.

Aux premiers abords, difficile de comprendre les intentions des développeurs avec ce spin-off. Il faut dire que les bandes-annonces en révèlent très peu. Jeu d’action ? De survie ? De stratégie ? En réalité, il faudra passer quelques heures sur le titre manette en mains pour comprendre l’approche bien particulière et atypique du studio. Avec Minecraft Legends, Mojang s’est risqué à dépoussiérer un genre tombé en désuétude, sur consoles du moins : le RTS (stratégie en temps réel).

Vous êtes le nouveau héros

Après une cinématique d’excellente facture, le joueur est subitement envoyé dans le passé par des êtres mystiques. Vous êtes maintenant le nouveau héros et une lourde responsabilité pèse sur vos épaules : défendre le monde de l’invasion des infâmes Piglins, des cochons maléfiques venus du Nether. Pour ce faire, vous devrez rallier sous votre bannière des golems, squelettes, mort-vivants, creepers et d’autres créatures issus de l’univers Minecraft. Voilà pour le scénario. Rien d’incroyable, mais ce n’est pas ce qu’on demande au titre.

Le scénario maintenant posé, il est temps pour le joueur de découvrir les mécaniques de Minecraft Legends via un tutoriel plutôt bien fichu. Heureusement qu'il est là, puisque les contrôles à la manette ne sont pas forcément évidents de prime abord.

Une formule atypique pour un jeu Minecraft

Comme dit plus haut, Minecraft Legends opte pour un mixte entre stratégie en temps réel et action. Contrairement à un Age of Empire par exemple, vous n'êtes pas omniscient. Ici, vous contrôlez directement votre personnage, en plus de devoir gérer vos troupes et vos ressources, à l'image d'un Dragon Quest Builders ou d'un Brutal Legend.

Ainsi, on jongle avec le pavé directionnel et la touche RB entre les différents onglets dédiés respectivement à la construction de bâtiments, à la récolte de matériaux, à la génération de créatures et aux améliorations de votre base. Il suffit ensuite d'appuyer sur la gâchette LT pour déterminer un emplacement et valider la construction avec X. Cela demande une petite gymnastique, mais on s'y fait avec le temps.

Concernant l'obtention des ressources, Minecraft Legends se démarque de l'expérience Minecraft originale. En effet, le joueur n'aura pas à farmer directement les matériaux nécessaires. Cette tâche incombe à deux feux follets qui récolteront automatiquement le bois, le fer, le charbon et toutes les autre ressources naturelles du jeu. Il suffit donc de sélectionner une zone de récolte et de laisser les petits esprits faire la sale besogne pour vous. Mine de rien, automatiser le farming permet au joueur de se concentrer sur d'autres tâches importantes, comme le renforcement de sa base ou l'attaque d'avant-postes Piglins.

Bien entendu, vous n'irez pas bien loin sans une armée digne de ce nom. Au départ, vous aurez accès à seulement deux types de créatures, les golems de pierre et de planche. Les premiers sont parfaits pour endommager les structures, tandis que les seconds font office d'archers pour tuer vos ennemis à distance. Evidemment, au fil des améliorations obtenues, vous débloquerez d'autres unités pour renforcer vos légions comme les creepers, les squelettes, ou encore les golems de mousse et de meule.

Un mode Aventure qui fait office de gros tutoriel

Avant de vous lancer dans le PVP, qui est à nos yeux le coeur du jeu, vous pourrez vous faire la main dans la Campagne. Dans ce mode, vous êtes lâché dans un monde chatoyant généré aléatoirement. Votre mission est simple : protéger les villages des attaques de Piglins une fois la nuit tombée, collecter des ressources, défendre votre base et améliorer votre héros et son armée.

En réalité, le mode Campagne permet tout simplement de se familiariser avec la boucle de gameplay (collecte de ressources > achats d'améliorations > génération d'unités > combat et on recommence). Notez que le mode Aventure est jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs, ce qui offre donc une excellente porte d'entrée pour comprendre les mécaniques entre amis.

Le Versus, le coeur de Minecraft Legends

Une fois quelques heures passées sur la campagne, il est temps d'aller se frotter aux autres joueurs dans le mode Versus. Ici, vous pourrez soit tester vos compétences dans un duel acharné en 1 VS 1 ou bien vous lancer dans une bataille de longue haleine jusqu'à 8 joueurs (4 par équipe).

L'objectif est simple : chaque équipe doit détruire le puits de la base adverse, que l'on peut comparer au Nexus d'un League of Legends. Dans ce mode, coordination, coopération et stratégie sont les clés du succès. Les approches sont infinies. Par exemple, il est possible de laisser :

Un joueur se charger de la construction des défenses de la base (murs, tourelles automatiques, etc.)

Un autre de partir à la pêche aux ressources

Deux autres se lancer à l'assaut de camps Piglins pour obtenir de précieux matériaux essentiels pour améliorer vos troupes et bâtiments

Mais attention, vous n'êtes pas les seuls sur la carte et il faudra également faire attention à l'équipe adverse qui pourra attaquer votre base pendant que vous avez le dos tourné ou bien tuer vos coéquipiers, vous laissant ainsi en 1 VS 4 durant de longues secondes.

Malgré tout, l'utilisation de certains bâtiments comme la scierie, qui répare automatiquement les structures endommagées à proximité, permet de temporiser, voire de renverser la vapeur en cas d'attaque. Une armada de tourelles viendra à bout des unités adverses, tandis que la catapulte de redstone (une arme de destruction massive tout simplement) réduira en poussière les défenses ennemies à la vitesse de l'éclair.

Notez que Minecraft Legends ne se prête pas vraiment aux parties rapides. Sauf si votre adversaire a commis une énorme erreur en début de partie, les matchs peuvent facilement atteindre l'heure de jeu. D'après les développeurs, il s'agit du temps moyen constaté durant de précédents tests. C'est parfois un peu longuet, avouons-le.

Minecraft Legends : un bon RTS qui ne plaira pas forcément à tout le monde

Minecraft Legends s'impose comme un passage réussi dans l'univers des RTS. La formule atypique conçue par Mojang et Blackbird Interactive plaira forcément aux adeptes de stratégie en temps réel. En revanche, si vous n'êtes pas familier avec ce style de jeu, la proposition peut facilement rebuter. Mine de rien, Legends demande un certain investissement pour comprendre ses subtilités et ses nombreuses mécaniques.

Contrairement à un Minecraft ou Minecraft Dungeons, le fun n'est pas immédiat et il faudra tâtonner de longues heures avant d'être pleinement opérationnel. En revanche, le jeu a toutes les cartes en main pour cartonner sur la scène compétitive, grâce à son multijoueur parfaitement calibré pour le spectacle et les nombreuses stratégies offertes. Un nouveau spin-off de qualité, donc, qui montre que la licence est vraiment déclinable à l'infini.