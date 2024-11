Google Maps profite de nouvelles fonctionnalités, Xiaomi dévoile le calendrier de déploiement d’HyperOS 2, c’est le récap’ de la semaine

Google lève le voile sur les nouveautés de son application de navigation, le déploiement de la mise à jour HyperOS 2 est en cours, Disney+ et Hulu deviennent gratuits pour certains abonnés à Google Play, c’est le récap’ de la semaine.

Les membres du programme Google Play Points peuvent désormais profiter de Disney+ et Hulu gratuitement, Google Maps s’enrichit de nouvelles fonctionnalités très pratiques et Xiaomi dévoile le calendrier de déploiement de sa nouvelle mise à jour. Alors que les autorités prennent le contrôle sur les serveurs de Redline et Meta, un groupe de scientifiques cherche à trouver de l’énergie propre et durable près du volcan Krafla.

Google Play Points : les abonnés ont désormais accès à Disney+ gratuitement

C’est sur le blog officiel The Keyword que Google a publié une nouvelle qui devrait réjouir certains de ses membres. En effet, les membres Or, Platine et Diamant du programme de fidélité Google Play Points peuvent désormais profiter gratuitement de Disney+ Basic et Hulu, pour une durée de six à 12 mois. Pour vérifier si vous êtes éligible à cette offre limitée, rendez-vous dans votre profil dans l’application Google Play Store.

Les réseaux de Meta et RedLine démantelés par les autorités

La police néerlandaise et le FBI viennent de démanteler les réseaux de deux célèbres malwares voleurs d’informations, à savoir Meta et RedLine. L’initiative coordonnée, qui a été baptisée « Opération Magnus », a permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur de nombreuses informations et de placer les utilisateurs de Meta et RedLine sous surveillance. Les autorités tentent désormais de dissuader les pirates à continuer de pratiquer des activités illégales en diffusant des avertissements sur de nombreux forums de hackers.

Des scientifiques islandais cherchent à repousser les limites de la géothermie

En Islande, un groupe de scientifiques cherche activement à comprendre les dynamiques du magma afin d’exploiter la chaleur extrême du volcan Krafla pour ensuite la transformer en énergie géothermique « superchargée ». Le début des opérations est prévue pour 2027. L’objectif sera de forer à environ 2 kilomètres sous terre pour atteindre des températures avoisinant les 1 000 °C. Si le projet Krafla Magma Testbed (KMT) aboutit, la dépendance aux énergies fossiles pourrait être largement réduite.

HyperOS 2 : votre appareil peut-il profiter de la mise à jour ?

Cette semaine, Xiaomi a dévoilé le calendrier de déploiement d’HyperOS 2. Outre les futurs nouveaux appareils de Xiaomi qui seront lancés avec la nouvelle version de la surcouche logicielle du constructeur, plusieurs smartphones et autres produits sont également compatibles. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des modèles qui recevront la mise à niveau entre novembre 2024 et le premier semestre 2025.

Google Maps bénéficie d’une mise à jour riche en nouvelles options de navigation

Les utilisateurs de Google Maps seront ravis de découvrir les nombreuses nouveautés apportées par la dernière mise à jour. Vous pourrez désormais trouver plus facilement les parkings à proximité et enregistrer votre place de stationnement, et la navigation améliorée sera plus précise lorsqu’elle vous indiquera sur quelle voie vous êtes et où vous devez aller pour continuer votre trajet. La planification de trajets touristiques a également été améliorée. Vous pourrez désormais accéder facilement aux options de restauration, aux perturbations météorologiques, aux attractions à ne pas louper, en fonction de votre point de départ et votre point d'arrivée. De nouvelles fonctions liées à l’IA sont aussi au programme de la prochaine mise à jour de l’application Maps.

