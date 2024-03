Google vous facilite la vie : plus besoin d’ouvrir Maps pour avoir un itinéraire

La dernière mise à jour de Gemini, l'assistant AI de Google, simplifie la navigation en lançant automatiquement les directions sur Google Maps, sans quitter l'interface de l'assistant.

Gemini est la dernière génération d'intelligence artificielle chez Google, succédant à Bard. Cette IA avancée est conçue pour aider les utilisateurs de manière plus contextuelle et dynamique, que ce soit pour rédiger des textes, brainstormer des idées, ou même planifier des événements. L'ambition de l'entreprise est de rendre l'assistance virtuelle plus intégrée et naturelle dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Google étend l'utilisation de Gemini à diverses applications, y compris Google Messages, où certains bêta-testeurs ont désormais la chance de dialoguer directement avec l'IA. De plus, l'application mobile offre une porte d'entrée vers les modèles d’intelligence artificielle les plus performants de l'entreprise, enrichissant les interactions quotidiennes avec des capacités telles que la rédaction et la synthèse de textes, la création d'images sur demande, ou encore la facilitation de l'apprentissage.

Google révolutionne la navigation avec Gemini : fini le clic pour lancer un itinéraire

Gemini, la nouvelle étoile de l'intelligence artificielle de Google, est en train de transformer notre interaction avec les technologies. Bien qu'encore en rodage et destiné à remplacer Google Assistant, l’IA fait déjà des avancées notables. Sa dernière mise à jour de son application mobile vise à rendre la navigation mains-libres plus intuitive en éliminant l'étape redondante de devoir cliquer sur un lien pour démarrer un itinéraire dans Google Maps.

Dorénavant, en demandant à Gemini le chemin vers une destination, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers Google Maps, prêt à entamer son trajet. Cette amélioration marque un pas vers une interaction plus naturelle et efficace avec les technologies de navigation, en particulier pour ceux qui s'appuient sur des commandes vocales lorsqu'ils sont en déplacement. Même si l'IA a encore du chemin à faire pour égaler Google Assistant, ces progrès indiquent un futur prometteur.

Il est important de noter que l'application Gemini est déjà disponible dans 150 pays mais pas encore chez nous. Espérons que ces nouvelles facilités de navigation seront bientôt à portée de main pour les utilisateurs en France, ouvrant la voie à une utilisation plus répandue de ces fonctions avancées dans notre quotidien.

Source : Google