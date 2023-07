Eurostar lance le premier contrôle des billets par reconnaissance faciale, fini de faire la queue

Plus besoin de faire la queue. Désormais, quand vous prendrez le train Eurostar au départ de Londres, il suffira de suivre un couloir dédié pour être contrôlé par reconnaissance faciale sans s'arrêter une seule fois. C'est le système SmartCheck. On vous explique.

Vous arrivez à la gare de l'Eurostar pour rentrer en France au départ de Londres. Vous devez présenter votre billet, puis votre passeport, puis de nouveau votre billet… Les contrôles n'en finissent pas avant d'enfin s'assoir dans le train. C'est terminé. Eurostar lance le système SmartCheck, un contrôle automatisé du passeport et du billet par reconnaissance faciale avant embarquement. Après une phase de tests concluante, l'outil développé par iProov est désormais proposé aux voyageurs afin de fluidifier au maximum l'embarquement. Et pour cause : les contrôles s'effectuent sans que vous ayez à vous arrêter une seule fois.

Lire aussi – Google Photos peut désormais vous identifier même si vous tournez le dos à l’objectif

Avec 11 millions de voyageurs par an, on comprend la volonté d'Eurostar de faciliter leur circulation. Pour le moment, seuls les passagers Business Premier et les membres Carte Blanche peuvent bénéficier de SmartCheck. La compagnie compte bien sûr l'élargir à tous les voyageurs dans un futur proche. Le “couloir biométrique” est disponible à la gare de St Pancras International, à Londres, juste à côté de l'entrée Business Premier. Là aussi, si le système convainc suffisamment de monde, l'étendre à d'autres gares est envisagé.

SmartCheck fluidifie l'embarquement dans l'Eurostar avec la reconnaissance faciale

Avant de passer les contrôles, il faudra d'abord télécharger l'application iProov.me sur iOS ou Android. Suivez les étapes pour vérifier votre identité et enregistrer votre billet. Notez que vous aurez besoin de votre passeport pour paramétrer l'appli. Une fois à la gare, enlevez ce qui couvrent votre visage (lunettes, chapeau…) et suivez le couloir dédié en marchant normalement. La reconnaissance faciale et le contrôle des différentes pièces sont automatiques. En cas de souci, très rare, un contrôleur (humain) prendra le relai.

Quid de la sécurité des données ? La FAQ d'Eurostar est très claire à ce sujet : “[…] vos informations seront vérifiées puis stockées en toute sécurité sur votre smartphone. Elles seront partagées avec les systèmes de contrôle des billets et des passeports uniquement lorsque vous le choisissez […]. Elles seront ensuite conservées pendant 48 heures au maximum et supprimées de nos systèmes après votre voyage. Vos données sont cryptées tout au long du processus SmartCheck”. Rassurant. Il vaut mieux s'y habituer de toute façon, la reconnaissance faciale est partout, même dans les voitures.

Source : Eurostar