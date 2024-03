Ce robot prédit quand vous allez sourire et sourit avant vous, c’est terrifiant

Grâce à l'IA, un robot nommé Emo est capable de savoir quand vous allez sourire et reproduit votre expression en avance sur vous. L'idée est de rendre les interactions avec les machines plus “humaines”, mais le résultat est plutôt effrayant.

Pourquoi ne sommes-nous pas déjà envahis par les robots à l'apparence humanoïde si réaliste qu'on a du mal à les distinguer des “vraies gens” ? En grande partie parce que les ingénieurs n'arrivent pas encore à les faire sortir de la vallée de l'étrange. Un concept que vous connaissez peut-être sous son nom anglais d'Uncanny Valley. Il s'agit d'une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori expliquant que plus un robot ressemble à un être humain, plus la moindre de ses imperfections nous parait dérangeante, voire monstrueuse.

Il est extrêmement difficile pour une machine de reproduire toutes les micro-expressions faciales que nous sommes capables de faire sans que cela paraisse immédiatement étrange. L'équipe de Hod Lipson à l'université Columbia de New-York travaille justement là-dessus. Les chercheurs ont mis au point un robot baptisé Emo. Il s'agit d'une tête dont les yeux sont deux caméras haute définition et dont le “crâne” est recouvert d'une matière souple imitant la peau. En interne, deux réseaux de neurones artificiels utilisent l'IA dans un but précis.

Ce robot anticipe votre sourire ou vos expressions faciales pour les reproduire

Le premier réseau “regarde” le visage de l'humain en face de lui et prédit l'expression qu'il va afficher. Le deuxième s'occupe de reproduire cette dernière. Dans les faits, Emo est capable de deviner quand vous allez sourire avec environ une seconde d'avance et sourit avant vous. Même chose si vous écarquillez les yeux ou haussez les sourcils, comme on le voit dans la vidéo ci-dessous.

En guise d'entraînement, le robot s'est servi de vidéos YouTube dans lesquelles les gens font des grimaces, puis a été placé devant une glace pour se regarder lui-même en train d'en faire. “Il apprend à quoi ressemblera son visage lorsqu’il fera appel à tous ces muscles. C’est un peu comme une personne devant un miroir : même si vous fermez les yeux et souriez, vous savez à quoi ressemblera votre visage“, explique Lipson. Pour le moment, le résultat oscille entre amusant et effrayant. Il faut un début à tout cela dit.