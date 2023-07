L’IA surveille les fraudeurs dans le métro de New-York “à des fins de recherche”

Le métro new-yorkais admet utiliser des caméras équipées d'une intelligence artificielle pour repérer les fraudeurs entrant sans payer. Un dispositif présenté comme un “outil de comptage” qui fait craindre pour la vie privée des habitants de la ville.

Depuis 2020, la MTA (Metropolitan Transportation Authority), l'instance supervisant les transports en commun de New-York, déploie progressivement des caméras de surveillance boostée à l'intelligence artificielle dans le métro de la ville. Lorsqu'une personne passe les portiques sans payer de ticket, la caméra la repère et envoie une vidéo de la fraude sur les serveurs de la firme. Elles sont stockées “pour une durée limitée”, sans plus de précision. Le système doit s'étendre à au moins 24 stations supplémentaires d'ici la fin de l'année, et d'autres suivront.

L'outil est originaire d'Espagne. Développé par AWAAIT, son objectif est de repérer les fraudeurs et d'envoyer leurs photos aux contrôleurs et agents de sécurité à proximité en vue d'une verbalisation. À New-York, il n'est pas utilisé pour ça. C'est surtout un “outil de comptage” pour “déterminer combien de personnes ne paient pas leur ticket et comment elles font [pour frauder]”, explique Tim Minton, directeur de la Communication de la MTA.

L'intelligence artificielle repère les fraudeurs dans le métro new-yorkais

L'intelligence artificielle des caméras du métro de New-York n'utilise donc pas de reconnaissance faciale, à la différence d'Eurostar qui s'en sert pour contrôler les billets de train et les passeports des voyageurs. Les données collectées par la MTA ne sont pas envoyées aux contrôleurs ou aux forces de police, mais l'autorité n'a pas précisée si cela pourrait devenir le cas prochainement. Elle insiste sur le manque à gagner généré par les fraudes. En 2022, il s'élevait à 690 millions de dollars.

De leur côté, les défenseurs de la vie privée s'opposent au projet démarré il y a déjà 3 ans. Alex Fox Cahn, directeur du Surveillance Technology Oversight Project, relève que New-York “n'a jamais été autant surveillée”. La crainte principale est que les vidéos enregistrées soient transmises aux forces de l'ordre, mais que cela concerne tous les voyageurs et pas seulement les fraudeurs. Pour Alex Fox Cahn, New-York devient de plus en plus une cité dans laquelle “il devient impossible de se déplacer de manière privée”.

