Une IA pourra bientôt vous verbaliser si vous roulez dans les voies réservées

Pour renforcer les contrôles sur les voies réservées aux transports en commun ou au covoiturage, le gouvernement s'apprête à tester des solutions basées sur l'IA. Ces technologies sont notamment capables de compter le nombre de passagers à bord d'un véhicule.

Depuis plusieurs années maintenant, nous avons vu fleurir sur les routes françaises des voies réservées, notamment pour les transports en commun, les taxis ou encore le covoiturage et les voitures à faibles émissions. A l'heure où nous écrivons ces lignes, la France compte au total 115 km de voies réservées et cette proportion doit augmenter dans les mois à venir sur certains axes particulièrement fréquentés en vue des Jeux Olympiques.

Ce sera notamment le cas à Lyon, où 8 km de voies réservées aux VR2+ (les véhicules qui transportent plus de deux personnes) doivent voir le jour sur l'autoroute A7. La ville compte d'ailleurs renforcer son arsenal de contrôle dès janvier 2024 avec des radars thermiques, capables de détecter le nombre de personnes à bord d'un véhicule circulant sur ces voies réservées.

Or et comme l'ont rapporté nos confrères du site l'Informé, un texte de loi est actuellement en préparation pour automatiser les contrôles et faciliter la verbalisation des automobilistes qui empruntent ces voies réservées en toute illégalité. Un arrêté, signé par les ministères des Transports publics, de l'Intérieur et de la Transition écologique doit être signé prochainement.

Des radars boostés à l'IA pour surveiller les voies réservées

“La phase de test concerne une dizaine de projets de voies réservées de type covoiturage et transport en commun sur des axes structurants qui ont souhaité pouvoir mieux contrôler le respect de l'usage des voies par l'utilisation d'un dispositif d'aide à la constatation”, a précisé le cabinet du ministère des Transports à nos confrères de BFM TV.

Pour renforcer la surveillance des voies réservées, le gouvernement compte s'appuyer sur des solutions reposant notamment sur l'IA. Les autorités vont faire appel aux services de plusieurs entreprises spécialisées dans ce domaine, comme Pryntec, Cyclope.ai ou encore Fareco. Comme le rappellent nos confrères de l'Informé, cette dernière s'est démarquée avec sa technologie “Hovy”, un système mélangeant capteurs thermiques, détection de silhouettes et intelligence artificielle pour compter les passagers à bord d'un véhicule en mouvement à haute vitesse.

Le texte prévoit des garde-fous pour éviter les dérives

D'après le cabinet de Clément Beaune (ndrl : le ministre des Transports), les procès-verbaux électroniques seront toutefois validés par des humains. D'après les premiers éléments fixés par l'arrêté, l'utilisation de ces technologies de surveillance sera encadrée. Tout d'abord, les clichés capturés devront flouter les visages des passagers (à l'exception de celui du conducteur). Ensuite, afin de s'assurer d'une éventuelle infraction, les informations obtenues par le cliché (lieu, date, voie, nombre d'occupants, modèle de la voiture et plaque d'immatriculation) seront recoupées avec d'autres bases de données officielles comme le fichier des cartes grises ou les certificats Crit'Air.

Si le véhicule est en règle, les images seront supprimées immédiatement. Dans le cas contraire, elles seront sauvegardées le temps de la procédure pénale (pour une durée maximale de trois ans). Les services de police pourront consulter ces informations.

Source : l'Informé