Voiture électrique : cet écran signé LG va hypnotiser vos passagers sans déconcentrer votre conduite

LG innove dans le secteur des voitures en présentant un écran passager unique. Il promet d'offrir une expérience visuelle impressionnante pour le passager tout en restant invisible pour le conducteur grâce à une technologie d'affichage avancée.

LG est un des leaders dans le secteur des écrans. L’entreprise innove constamment, on se souviendra par exemple, du lancement de la LG OLED M3. Un téléviseur qui se distingue par sa technologie presque entièrement sans fil. Si l'utilisation d'un câble d'alimentation est encore nécessaire, ce téléviseur marque un pas en avant notable grâce à sa technologie qui assure une transmission audiovisuelle sans fil.

L'entreprise a marqué son entrée dans l'automobile avec des haut-parleurs ultrafins, transformant l'espace sonore des véhicules sans compromettre l'espace intérieur. Ces enceintes, à la fois compactes et performantes, ont ouvert la voie à la marque Sud Coréene pour investir dans les systèmes d'affichage automobiles. Avec des écrans passagers OLED, LG pourrait complèter son offre et promettre un habitacle à la fois technologiquement avancé et esthétiquement plaisant.

LG à l'avant-garde des écrans automobiles ?

LG prévoit de présenter son nouvel écran lors du prochain Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, qui se tiendra le 9 janvier. Il est conçu pour s'intégrer dans le tableau de bord des véhicules et incarne une avancée significative dans l'infodivertissement automobile. Il possède une technologie innovante de contrôle de l'angle de vision qui permet aux passagers de profiter de contenus multimédia, tels que des films, sans que cela ne soit visible par le conducteur, minimisant ainsi les distractions au volant. En plus de sa fonctionnalité de sécurité, l'écran utilise la technologie OLED de pointe pour une qualité d'image ultra-HD, avec des couleurs vives et un contraste élevé. La capacité de cet écran à épouser la courbure du tableau de bord, grâce à un revêtement en plastique P-OLED souple, lui permet de s'intégrer de façon harmonieuse à votre véhicule

Cette intégration est toutefois dépendante des spécificités de chaque modèle de voiture. Bien que conçu pour s'adapter à une variété de tableaux de bord, l'installation de cet écran dans différents véhicules pourrait nécessiter des ajustements personnalisés ou une adaptation par les constructeurs automobiles. Cette avancée s'avère particulièrement pertinente à l'ère des véhicules autonomes, où les écrans joueront un rôle essentiel en fournissant divertissement et informations aux passagers.

LG Display présentera également au CES 2024 de Las Vegas d'autres technologies d'affichage, notamment des écrans OLED coulissants pour les passagers arrière. Ils viendront aussi avec leurs innovations telles que la technologie “Switchable Privacy Mode” qui permet d'ajuster les angles de vision pour accroître la confidentialité en rendant les écrans non visibles à d'autres passagers.