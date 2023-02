L’Apple Watch sauve une vie, l’écran du Galaxy S23 Ultra se déforme, c’est le récap’ de la semaine

Un américain échappe à la mort grâce à son Apple Watch, plusieurs utilisateurs constatent le même défaut sur l'écran de leur Samsung Galaxy S23 Ultra, la génération Z préfère l'iPhone aux Android aux États-Unis, c'est le récap' de la semaine.

Face à plusieurs témoignages de défaut de fabrication du Galaxy S23 Ultra, Samsung précise que la déformation de l'écran est un phénomène normal. Sans son Apple Watch, le membre de Reddit Digitalmofo n'aurait pas pu être sauvé. Alors que Google lève enfin une restriction insupportable de Google Maps, General Motors dépose un brevet de système d'écrans autonettoyants. Soyez les bienvenus dans notre récap' de la semaine.

Google facilite la vie des utilisateurs d'Android Auto

Si vous utilisez Android Auto depuis longtemps, vous savez qu'il vous était impossible jusqu'à présent de lancer l'application mobile de Google Maps si le service était déjà en cours d'exécution sur votre OS automobile. Cette restriction pénible a enfin été supprimée et vous pourrez désormais suivre votre itinéraire simultanément sur Android Auto et sur votre téléphone. Attention, certains utilisateurs signalent encore quelques bugs.

Lire : Android Auto : Google lève enfin une restriction insupportable de Maps

Bientôt des écrans autonettoyants sur nos appareils électroniques

Les traces de doigts sur les écrans de nos appareils électroniques sont un vrai fléau et l'on a tous rêvé d'une solution pour les éviter. Si l'on en croit le nouveau brevet déposé par General Motors, il se pourrait que ce problème d'empreintes systématiques disparaisse. En effet, le fabricant automobile aurait inventé une technologie qui permettrait de rendre nos écrans autonettoyants. Le brevet a été baptisé « Système auto nettoyant pour écrans utilisant des LED émettant une lumière violette invisible ». Reste à savoir si ce procédé verra le jour…

Lire : Avec cette invention, les traces de doigts sur les écrans seront bientôt de l’histoire ancienne

Android n'est pas à la mode chez les 13/25 ans À en croire un sondage récemment réalisé aux États-Unis chez les 13/25 ans, mieux vaut posséder un iPhone pour avoir une vie sentimentale. En effet, le Financial Times a publié un article révélant que les jeunes Américains admettent que le choix du smartphone peut influencer leur sélection sociale et amoureuse. Certaines femmes avouent même que posséder un Android est un motif de rupture. On comprend mieux pourquoi seuls 10% des jeunes américains utilisent Android… Lire : iPhone : pour les 13/25 ans, posséder un smartphone Android est un motif de rupture Une Apple Watch sauve la vie d'un utilisateur

Cet utilisateur d'Apple Watch vante les mérites de sa montre connectée et l'on comprend pourquoi ! En effet, le jeune homme américain a partagé son expérience sur Reddit, révélant que “sans son Apple Watch, il se serait évanoui et serait mort dans son sommeil“. La montre l'a alerté que son pouls était anormalement fort, l'encourageant à faire des analyses. Les résultats ont révélé une crise cardiaque mais également une hémorragie interne. Le patient s'en est sorti indemne grâce à une transfusion sanguine immédiate.

Lire : Sans son Apple Watch, cet homme serait probablement mort dans son sommeil

Le Galaxy S23 Ultra possède-t-il un défaut de fabrication de l'écran ?

Le Galaxy S23 Ultra est un excellent smartphone et régale les utilisateurs, mais il ne semble pas exempt de défaut. À en croire les témoignages de plusieurs propriétaires du flagship de Samsung, un défaut de fabrication ferait apparaître une sorte de bulle sur le coin inférieur droit du téléphone. Le géant coréen affirme que cette déformation de l'écran est un phénomène naturel et normal qui “se produit lorsque l’on projette une forte source lumineuse sur l'écran” et qu'« il ne s’agit pas d’un défaut du produit ».

Lire : Galaxy S23 Ultra : les utilisateurs se plaignent d’un défaut de fabrication de l’écran