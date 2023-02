iPhone : pour les jeunes Américains, posséder un smartphone Android est un motif de rupture

Aux États-Unis, 90 % des personnes de 13 à 25 ans possèdent un iPhone. La loyauté des jeunes envers la marque à la pomme est si forte qu’elle influence les critères de sélection amoureuse et sociale des utilisateurs.

Bon an mal an, les sondages réalisés auprès des jeunes Américains rendent une conclusion identique : l’iPhone est très largement plébiscité par la Génération Z, ces utilisateurs nés entre 1997 et 2010. D’après un article publié par le Financial Times, leur loyauté envers la marque à la pomme est si forte qu’elle va même jusqu’à influencer leur vie sentimentale.

Au-delà d’être un marqueur social, l’iPhone est une plateforme technique bien différente d’Android, et certaines applications contribuent à cloisonner les utilisateurs de l’une ou l’autre. L’exemple donné par le quotidien britannique est celui d’iMessage. Les jeunes ont adopté cette messagerie, car elle propose des fonctionnalités telles que le cryptage des données et surtout la possibilité d’envoyer des images, des émojis, photos et vidéos directement dans la conversation.

L'iPhone est le smartphone préféré des jeunes américains, seuls 10 % d'entre eux utilisent Android

Le problème d’iMessage est qu’il s’agit d’une application exclusivement conçue pour les appareils de l’écosystème Apple. Selon Annelise Hillman, 24 ans, « un message vert — celui d’un utilisateur d’Android — annule l’ensemble de la discussion, parce que tout doit maintenant se faire par SMS. Donc la pression sociale pour obtenir un iPhone est assez folle ». Les adolescents étasuniens craignent d'être exclus de leur groupe social s'ils passent à un smartphone sous Android. Bien conscient de cela, Apple ne semble pas près d'adopter le protocole RCS sur les iPhone.

Pire encore, cette sélection sociale s’opère également au niveau des applications de rencontres et sur les réseaux sociaux. Une tendance virale sur TikTok, appelée « C’est un 10, mais… » (he's a 10 but…), demande aux femmes de réévaluer leur homme parfait après avoir appris qu’il utilise un appareil Android. Le résultat est édifiant : nombre d’entre elles divisent leur note par 2, et affirment même que c’est un facteur de rupture.

