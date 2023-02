Sans son Apple Watch, cet homme serait probablement mort dans son sommeil

Un utilisateur américain de l’Apple Watch a témoigné sur Reddit de la manière dont sa montre connectée lui a permis de passer à côté d’une mort certaine.

Apple vante abondamment les fonctionnalités de santé proposées par ses Apple Watch. En plus de détecter les chutes et d’établir un bilan de la santé générale de leur porteur, ces montres connectées peuvent vous informer d’une fréquence cardiaque trop élevée ou trop faible, ou encore d’un rythme irrégulier de vos battements. Autant d’outils qui, couplés à l’interprétation d’un professionnel de la santé, permettent de sauver des vies, comme en atteste cet utilisateur, qui a partagé son histoire sur Reddit.

Après sa pause repas, le membre de Reddit Digitalmofo se trouve très fatigué. Il décide de faire une sieste, mais cela ne contribue pas à améliorer son état de forme. C’est alors qu’il remarque que son Apple Watch a tenté de l’alerter à maintes reprises dans son sommeil. Son pouls s’était anormalement emballé et sa fatigue est toujours aussi intense. Il prend sa journée pour se reposer à la maison, mais rien n’y fait, son malaise est toujours présent.

L'Apple Watch détecte un problème pendant la sieste de cet utilisateur

Son médecin lui fait vérifier les heures et les fréquences du pouls ainsi que son taux d’oxygène dans le sang afin de déterminer si l’Apple Watch détecte une maladie. Une fois les données reçues, il n'a plus d'hésitation et contacte les urgences. S'ils diagnostiquent tout d'abord une crise cardiaque, une analyse complémentaire confirme qu’il s'agit d’une hémorragie interne. Digitalmofo a besoin d’une transfusion sanguine. « Ils m’ont dit que je n’aurais pas survécu s’ils ne m’avaient pas immédiatement fait cette transfusion ».

Le patient reconnaissant ajoute : « alors, merci aux infirmiers, aux docteurs, aux personnes qui donnent leur sang et à tous ceux qui m’ont aidé, sans mon Apple Watch, je me serais évanoui et je serais mort dans mon sommeil ». L'issue de cette histoire aurait pu être bien plus dramatique. Une semaine auparavant, Digitalmofo avait réglé sa montre en mode de concentration Travail. Les notifications étaient donc masquées : il a bien failli passer à côté des alertes envoyées par son appareil.