Molotov va augmenter ses prix, les Samsung Galaxy Tab S9 seront plus résistantes, le récap

Les anciens clients de Molotov vont devoir payer leur abonnement un peu plus cher. Les tablettes Galaxy Tab S9 de Samsung vont devenir encore plus résistantes. Les utilisateurs des réseaux sociaux de Meta veulent supprimer leur compte, c’est le récap.

Molotov, le célèbre service français qui vous donne accès aux chaînes de télévision, va bientôt augmenter ses tarifs pour ses anciens abonnés. De son côté, Samsung va doter ses prochaines Tab S9 d’une caractéristique assez rare et spéciale pour les tablettes. Enfin, Meta voit le nombre de recherches pour supprimer son compte augmenter considérablement sur tous ses réseaux sociaux. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 24 février 2023.

Molotov va augmenter les tarifs de son abonnement

Molotov avait déjà augmenté le prix de sa formule Premium Molotov Plus pour les nouveaux abonnés en août dernier, et les anciens utilisateurs avaient jusqu’à présent été épargnés par ces hausses de tarif. Cependant, cela ne sera bientôt plus le cas, puisque dès le 23 mars 2023, ceux-ci verront le prix de leur abonnement augmenter à 5,99 euros par mois, contre 3,99 euros par mois précédemment.

Lire – Molotov : les anciens clients vont devoir payer plus cher leur abonnement

Les Galaxy Tab S9 vont être résistantes à l’eau

Il semblerait que les prochaines tablettes haut de gamme de Samsung vont avoir droit à une caractéristique assez rare sur le marché. En effet, les Galaxy Tab S9 seraient certifiées IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière, ce qui est pourtant généralement réservé aux tablettes dites « robustes ». Sa tablette Galaxy Tab Active 3 sortie en 2020 possédait déjà la même certification.

Lire – Les Galaxy Tab S9 pourraient avoir droit à une caractéristique rare sur les tablettes

Meta va perdre des utilisateurs après une annonce choc

Peu après l’annonce de la formule payante permettant d’obtenir son badge de certification sur Facebook et Instagram, les recherches pour savoir comment supprimer son compte ont bondi de 1566 % pour Facebook et de 2400 % pour Instagram. On ne sait cependant pas si les utilisateurs ont vraiment supprimé leur compte, mais ces données sont inquiétantes pour Meta.

Lire – Facebook, Instagram : les recherches pour supprimer son compte explosent après l’annonce des formules payantes