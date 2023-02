Android Auto : Google lève enfin une restriction insupportable de Maps

Avec les récentes mises à jour de Google Maps et d'Android Auto, Google a enfin levé une restriction insupportable avec son application de cartographie. Comme en témoignent plusieurs utilisateurs, il est désormais possible de lancer l'application mobile de Google Maps sur son smartphone et sur Android Auto en simultané.

Sur le marché des OS dédiées à l'automobile, il y a deux camps : les aficionados de CarPlay d'Apple ou ceux d'Android Auto de Google. Si chaque solution offre ses avantages et ses inconvénients, Android Auto impose depuis des années maintenant une restriction insupportable avec Google Maps.

En effet, si Google Maps est en cours d'exécution sur Android Auto, il était impossible de lancer l'application mobile du service sur son smartphone. Si vous essayez, la seule chose que vous obtiendrez est un message d'erreur en bas de votre écran. Une limitation vraiment embêtante, puisque la mouture Android Auto de Google Maps propose nettement moins de fonctionnalités que son homologue sur smartphone.

Par exemple, l'application affiche de nombreuses données supplémentaires sur vos destinations, ainsi que vos itinéraires personnalisées, ce que ne permet pas la version Android Auto. Or, plusieurs utilisateurs de la communauté Android Auto sur Reddit ont remarqué du changement avec la dernière version 11.67.02 de l'APK de Google Maps.

Google Maps peut enfin fonctionner à la fois sur Android Auto et sur smartphone

Désormais, il est visiblement possible de lancer la version complète de Google Maps sur votre smartphone lorsque l'application Android Auto est en cours d'exécution. Nos confrères du site 9To5Google ont pu confirmer ces modifications sur un Galaxy S23 Ultra après le téléchargement de la dernière APK de Maps. Désormais, votre passager peut vous assister avec la version intégrale de Maps sur votre smartphone. Pratique par exemple pour consulter la navigation virage par virage ou pour trouver d'autres itinéraires pendant que vous conduisez.

Attention toutefois, comme le signalent les utilisateurs, l'expérience est loin d'être parfaitement optimisée. Chez certains, l'ouverture de l'application sur smartphone est encore buggée. Pour d'autres, l'itinéraire renseigné dans la version Android Auto ne s'affichait pas sur l'appli Android. Il suffisait toutefois de relancer l'appli pour que les itinéraires se synchronisent sur les deux supports. De fait, on peut encore se demander s'il ne s'agit pas d'un bug sur la dernière APK de Maps. On espère évidemment que non et que Google s'est enfin décidé à lever cette restriction insupportable de Google Maps avec Android Auto.