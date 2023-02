Avec cette invention, les traces de doigts sur les écrans seront bientôt de l’histoire ancienne

General Motors se serait vu accorder un brevet appelé « Système auto nettoyant pour écrans utilisant des LED émettant une lumière violette invisible ». Les écrans des appareils électroniques seront bientôt autonettoyants.

La présence quasi permanente de traces de doigt sur la surface de leurs appareils est un problème que tous les utilisateurs de gadgets électroniques ont en commun. Même munis d'un film de protection oléophobe, les smartphones et les tablettes sont des aimants à empreintes. Le fabricant d’automobiles General Motors a inventé une technologie qui devrait envoyer aux oubliettes de l’histoire la chiffonnette d’Apple et autres lingettes nettoyantes.

Le brevet expose une technologie de nettoyage automatique d’écran tactile. Les boîtiers UV ont fait leurs preuves en matière de désinfection des smartphones. Cela dit, ils nécessitent, d’une part, un investissement initial non négligeable, et d’autre part, la charge mentale est toujours la même : il faut penser à y mettre son appareil. L’invention de General Motors, tout en tirant elle aussi parti des ultraviolets, pousse le concept un peu plus loin : elle intègre des LED à lumière noire directement dans la matrice RGB de l’écran. La réaction de photocatalyse se déroulerait depuis l’intérieur de nos appareils électroniques et les rend, de ce fait, autonettoyants.

GM a inventé un procédé de nettoyage automatique de l'écran de nos smartphones

En pratique, l'idée pose de nombreux problèmes techniques. Ajouter un quatrième pixel à rayonnement ultraviolet aux pixels rouge, vert et bleu déjà présents n’est pas si évident. Il faut recouvrir toute la surface de l’écran d’une couche transparente de photocatalyseur de type dioxyde de titane, celui-là même qui est actuellement utilisé dans les panneaux solaires autolavants vendus dans le commerce.

Selon New Atlas, « lorsqu’il est exposé à la lumière UV, ce composé d’oxygène et de titane passe à l’état super-hydrophile, et crée une fine couche d’eau à la surface. Il oxyde cette eau pour générer des radicaux libres qui attaquent les bactéries et autres organismes biologiques ». Cette solution permettra de programmer le nettoyage automatique pendant la nuit, par exemple.

Source : Auto Evolution