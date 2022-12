Un Xbox Game Pass moins cher mais avec de la pub ? Microsoft y pense

Microsoft pourrait-il expérimenter de nouvelles offres avec son Xbox Game Pass ? La firme de Redmond réfléchit à proposer un abonnement moins cher, mais avec certaines contraintes comme l’absence d’exclusivités ou encore de la publicité.

Le Xbox Game Pass est sans conteste le meilleur moyen de profiter d’une large bibliothèque de jeux pour pas cher. Microsoft pourrait proposer de nouvelles offres aux joueurs, avec des abonnements moins chers. Si rien n’est encore fait, la société américaine commence à tâter le terrain.

Un sondage a en effet été publié sur Reset Era. En espagnol et repéré par le site Windows Central, il cherche à savoir si les utilisateurs seraient prêts à s’abonner à un tarif moindre si certaines limitations leur étaient imposées.

Un Game Pass moins cher mais avec le la publicité ?

Ainsi, le sondage imagine une situation dans laquelle le Game Pass ne coûterait que 3 dollars par mois, contre 10 dollars actuellement. Pour ce prix, l’utilisateur aurait accès à la même bibliothèque, mais pas aux titres first party dès leur sortie. Il devrait attendre six mois pour profiter des exclusivités Microsoft comme Starfield ou le prochain Fable. EA Play ne serait pas non plus inclus dans cette offre.

Le sondage évoque également l’arrivée de la publicité. Microsoft suggère que des spots seraient diffusés à chaque jeu lancé, une manière de compenser ce tarif moindre. Enfin, cet abonnement donnerait la possibilité de jouer en solo seulement.

Pour le moment, rien n’est encore fait. Il ne s’agit là que d’un sondage réalisé auprès d’une communauté précise. Mais il montre que la firme de Redmond cherche des manières d’attirer un nouveau public, à l’heure où le Game Pass semble atteindre un pic. Aujourd’hui, ce sont plus de 25 millions de joueurs qui sont abonnés au service de Microsoft. Un vrai succès, mais il est toujours possible de faire plus. En diversifiant son offre et en proposant des abonnements moins chers, la plateforme pourrait facilement faire bondir son nombre de joueurs.

