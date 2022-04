Un VPN de qualité à 1,99 € : pourquoi cette offre CyberGhost est une aubaine

CyberGhost propose son VPN à un prix très accessible. Il est en effet passé sous la barre des 2 €. C'est un tarif attractif comparé à ses concurrents de la catégorie des tout meilleurs VPN du marché.

Les VPN sont de plus en plus populaires et ils le sont encore plus en 2022. Si la demande explose dans des pays comme la Russie où la censure s'est renforcée ces derniers temps, les VPN sont aussi très sollicités dans nos contrées. Au-delà du contournement de la censure, ce type de solution est indispensable pour protéger vos données sensibles qui transitent par Internet.

CyberGhost fait sans aucun doute partie des meilleurs VPN du marché et c'est aussi l'un des acteurs historiques. Si vous recherchez une offre VPN pour vous abonner à bas prix, le fournisseur propose un bon plan intéressant. Vous pouvez souscrire à CyberGhost pour moins de 2 € par mois au lieu de 11,99 €.

Bon plan VPN : 83% de réduction chez CyberGhost

Faites donc le calcul : au lieu du tarif mensuel standard de 11,99 €, le VPN s'obtient en ce moment à seulement 1,99 €. Cela correspond à 83% de remise immédiate. Mais pour bénéficier de cette offre, il faut souscrire à la formule de 3 ans. CyberGhost vous offre systématiquement un bonus de 3 mois.

Vous aurez donc en tout et pour tout 39 mois d'abonnement VPN à 77,61 €, soit 1,99 € par mois. C'est une offre VPN pas chère par rapport aux autres propositions du marché, et notamment dans le haut de tableau des fournisseurs VPN de qualité. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur 3 ans, l'abonnement de deux ans est facturé 2,95 € par mois, celui d'un an à 3,75 € par mois. Et enfin, le prix mensuel est de 11,99 €, l'option la plus chère.

Que vaut CyberGhost VPN ?

Le principal avantage des VPN est de sécuriser votre connexion en la chiffrant de bout en bout. CyberGhost utilise un chiffrement AES-256 via différents protocoles au choix : OpenVPN, IKEv2, ou encore WireGuard. Vous avez ainsi la garantie d'une sécurisation sans faille de votre trafic Internet. De plus, CyberGhost est un VPN no log. En d'autres termes, il ne procède pas à la journalisation de vos activités en ligne.

Quant à la vitesse de connexion, s'il est vrai que tous les VPN font baisser les débits, la qualité d'un service se juge à sa capacité à limiter les pertes de vitesse. CyberGhost s'en sort très bien sur ce plan. Enfin, le service dispose de près de 8000 serveurs dans plus de 90 pays différents. Le même compte peut être utilisé sur jusqu'à 7 appareils.

Ce VPN est compatible avec toutes les plateformes courantes, dont Windows, macOS, mais aussi sur Android et iOS. Enfin, CyberGhost offre une garantie de 45 jours “satisfait ou remboursé”, ce qui vous permet de l'utiliser pendant plus d'un mois comme un VPN gratuit.