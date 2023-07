Un virus frappe ceux qui jouent à Call of Duty Modern Warfare 2 version 2009 en multi, Activision met les serveurs hors-ligne. L'occasion de proposer des patches et des correctifs de sécurité promis depuis bien longtemps aux joueurs les plus assidus ?

Bien qu’il soit sorti en 2009, « Call of Duty: Modern Warfare 2 » est encore accessible en ligne sur les serveurs de Steam. Le FPS qui constituait à l’époque le plus gros lancement de l’histoire du jeu vidéo compte encore des milliers d’aficionados à travers le monde. Ces derniers ont dû être fort surpris quand ils ont constaté que cette version de CoD n’est plus accessible en ligne.

C’est à travers un tweet que les mainteneurs des serveurs du jeu ont annoncé l'interruption : « le mode multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009) sur Steam a été mis hors ligne pendant que nous enquêtons sur des rapports faisant état d’un problème ». Ils ne voulaient sans doute pas le révéler au public, mais la rumeur court sur les réseaux sociaux depuis un mois maintenant : des pirates ont trouvé le moyen d’installer un malware dans les lobbies multijoueurs du jeu.

Les hackers ont conçu un ver informatique spécialement pour Call of Duty : Modern Warfare 2

Ce dernier a tous les attributs d’un ver informatique, puisqu’il a la capacité de se dupliquer et de se répandre sur les systèmes des victimes et de se propager d’un lobby à l’autre. Activision a donc décidé de mettre les serveurs du jeu hors ligne, afin d’appliquer les correctifs de sécurité nécessaires. La question subsiste pourtant : pourquoi les hackers ont-ils visé ce jeu en particulier ? Ce n’est certainement pas pour le vivier de victimes potentielles.

En effet, les stats de Steam nous confirment qu’avant l’infection, pas plus de 600 joueurs s’adonnaient chaque jour à Call of Duty : Modern Warfare 2. Quoi qu’il en soit, l’éditeur du jeu, Activision, est sans doute à pied d’œuvre pour trouver les failles et les bugs du système qui ont permis aux pirates de placer leur code malveillant dans les PC des visiteurs.