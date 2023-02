Call of Duty : la suite directe de Modern Warfare 2 sortira bien en 2023

Alors qu'Activision avait précédemment déclaré qu'aucun nouvel épisode majeur de Call of Duty ne sortira en 2023, les choses pourraient finalement être différente. Selon le journaliste réputé Jason Schreier, un opus inédit et pensé comme la suite directe de Modern Warfare 2 sera bien lancé cette année.

Alors, 2023 aura-t-il finalement son Call of Duty annuel ? D'après le journaliste réputé de Bloomberg Jason Schreier, ce sera bel et bien le cas. Dans un article publié ce 23 février 2023, l'auteur de l'excellent livre Press Reset a détaillé les plans d'Activision pour sa licence phare en 2023.

Selon ses informations, un nouvel opus Premium sera bel et bien lancé en 2023. Ce titre inédit, qui était pensé à l'origine comme une extension payante de Modern Warfare 2, serait finalement devenu un épisode à part entière. Si cette sortie est confirmée, il s'agirait d'une rupture jamais vue dans la stratégie habituelle de l'éditeur américain.

D'ordinaire, Activision espace les sorties des différents Call of Duty en se reposant sur ses sous-marques : une année Modern Warfare, une année Black Ops, etc. Ce serait bien la première fois donc que les joueurs auraient le droit à deux épisodes estampillés Modern Warfare d'une année sur l'autre.

Un nouveau Call of Duty Modern Warfare en 2023

Ce Modern Warfare 2.2, quel que ce soit son nom, serait développé par Sledgehammer Games, le studio à l'origine du décrié Call of Duty : Vanguard, lancé en 2021. Pour assurer la qualité de l'épisode et une bonne continuité avec les éléments de gameplay introduits dans MW2, les équipes de Sledgehammer Games seraient toutefois assistées par Infinity Ward, les papas des jeux Modern Warfare.

D'après Jason Schreier, cet opus introduirait donc de nouvelles cartes multijoueur, et proposerait également une suite directe de la campagne solo de MW2. Plutôt logique au regard de la conclusion du mode Solo, qui ouvrait directement sur l'apparition d'un ennemi bien connu de la saga, à savoir Vladimir Makarov.

Quoi qu'il en soit, la décision prise d'Activision de lancer un second jeu Modern Warfare en 2023 est plutôt étonnante. Rappelons qu'en février 2022, Jason Schreier avait justement déclaré que l'éditeur américain envisageait d'abandonner son calendrier des sorties annuelles de Call of Duty, à la suite notamment des résultats décevants de Vanguard.

Après la publication de ce rapport, Activision avait déclaré qu'il avait “une liste passionnante d'expériences Call of Duty Premium et free-to-play pour cette année, l'année prochaine et au-delà”. En d'autres termes, l'éditeur n'avait pas fermé la porte à la sortie d'un nouvel épisode en 2023. Voilà qui semble bien le confirmer.

