Call of Duty sortira sur PlayStation pendant au moins 10 ans malgré le rachat, c’est officiel

Microsoft et Sony ont finalement trouvé un accord pour que Call of Duty reste sur PlayStation une fois que la fusion avec Activision Blizzard sera effective. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les joueurs de la PS5, ainsi que de la prochaine PS6.

Alors que l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, pour un montant de 69 milliards de dollars, devrait être finalisée dans les prochains jours à la suite d'un appel infructueux de la FTC, Sony et Microsoft ont signé un “accord contraignant” pour que la franchise Call of Duty reste sur PlayStation. Microsoft avait déjà proposé à Sony un accord de 10 ans, mais l’entreprise avait préféré décliner et s’allier à la FTC pour tenter de faire capoter le rachat.

Xbox a précisé qu'elle avait proposé un nouvel accord de dix ans pour que Call of Duty reste sur PlayStation. Il s'agit d'une extension de l'offre initiale de cinq ans, mais plusieurs responsables de Xbox ont laissé entendre que même l'offre de dix ans pourrait être revue à la hausse à l'avenir.

Sony accepte enfin de signer un accord avec Microsoft pour Call of Duty

« Nous sommes heureux d'annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour que Call of Duty reste sur PlayStation après l'acquisition d'Activision Blizzard », a finalement annoncé Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. « Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs auront globalement plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés ».

Pour rappel, Satya Nadella, patron de Microsoft, avait rappelé que l’entreprise souhaitait faire disparaître les exclusivités du marché, avant de laisser les joueurs profiter des jeux sur toutes les plateformes. Cependant, ici, l’accord ne précise que l’avenir de Call of Duty sur PlayStation, et non des autres jeux d’Activision. Si la précédente proposition de Microsoft pendant le procès incluait bien tous les titres du studio, l’accord est désormais limité à Call of Duty seulement. Il reste donc à voir si les autres jeux d’Activision-Blizzard sortiront ou non sur PS5 ces prochaines années.

Avant de conclure l’acquisition, Microsoft doit encore traiter avec l'autorité de régulation britannique. La CMA a notamment rejeté l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft et, bien que l'entreprise ait fait appel de la décision, on ne sait pas encore quelle sera la prochaine étape pour ses transactions commerciales au Royaume-Uni.