Jeux vidéo : aux États-Unis, il faudra bientôt se prendre en selfie pour prouver que l’on a l’âge de jouer

Les États-Unis ont peut-être trouvé la solution pour faire respecter leur système de classification des jeux vidéo. L’ERSB, l’équivalent américain du système PEGI, prévoit en effet d’utiliser la reconnaissance faciale pour détecter l’âge des joueurs. Si celui-ci se trouve en dessous de l’âge recommandé, il faudra alors obtenir l’accord d’un parent pour jouer.

L’âge des joueurs a toujours été un sujet brûlant. Les jeux vidéo étant nombreux à contenir de la violence et autres éléments sensibles, il est crucial de protéger les plus jeunes des contenus pouvant les choquer, car non adaptés à leur âge. En Europe, nous avons le système PEGI pour orienter les parents vers des jeux adaptés à leurs enfants. Aux États-Unis et au Canada, l’équivalent de ce système est l’ERSB.

Or, un simple chiffre sur une jaquette ne permet bien évidemment pas d’empêcher les plus jeunes d’acheter un jeu à l’insu de leurs parents. L’ERSB s’est donc mis à la recherche d’un système plus efficace, et pourrait bien l’avoir trouvé. En effet, l’organisme prévoit d’utiliser la reconnaissance dans un futur proche. Pour cela, il s’est rapproché de Yoti, une société britannique spécialisée dans le domaine.

La reconnaissance faciale pour faire respecter les restrictions d’âge pour les jeux vidéo

Le principe est simple. Dès lors qu’un jeu ou un service fait l’objet d’une restriction, l’utilisateur devra se prendre en selfie, que Yoti analysera ensuite pour confirmer que ce dernier a bien l’âge requis. Dans le cas où celui-ci serait mineur, « il lui sera demandé de fournir l’adresse électronique de ses parents pour avoir accès [au service] », explique l’ERSB. Un système qui fonctionne donc pour les jeux vidéo, mais également pour les réseaux sociaux, pour ne citer qu’eux.

Quid des petits malins qui pourraient fournir une photo de leurs parents ? Selon l’ERSB, cela ne fonctionnera pas, au même titre que les images de trop mauvaise qualité. Reste encore la sempiternelle crainte face à ce genre d’outils : la protection de la vie privée. « L’estimation de l’âge par reconnaissance faciale est une méthode inclusive et respectueuse de la vie privée, qui n’exige pas des utilisateurs qu’ils partagent des informations personnelles ou des documents d’identité », tient à rassurer Yoti.

Source : Gizmodo