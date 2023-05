Steam propose d’essayer des jeux gratuitement, voici comment en profiter

Steam vient d'ajouter en toute discrétion un système d'essai gratuit sur certains jeux. Le premier à en profiter n'est autre que Dead Space Remake, la refonte du jeu d'horreur de Visceral Games. De quoi envisager une démocratisation de la pratique ? On l'espère.

En sa position de launcher numéro 1 sur PC, Steam multiplie les fonctionnalités et les nouveautés pour préserver/agrandir sa base d'utilisateurs. Dernièrement, la plateforme a présenté une refonte bienvenue de l'overlay, avec notamment la possibilité d'épingler des fenêtres en jeu comme des notes, des astuces ou même une vidéo YouTube.

Début mai 2023, Valve a dévoilé des modifications visant à rendre la recherche des jeux sur la boutique plus simple et plus efficace. Et en ce mercredi 17 mai 2023, le constructeur du Steam Deck a ajouté une nouvelle fonctionnalité en toute discrétion.

Steam se lance dans les essais gratuits avec Dead Space Remake

En effet, à l'occasion des grandes promotions d'EA (valables jusqu'au 29 mai), Steam propose aux joueurs de s'essayer gratuitement à l'un des derniers titres majeurs de l'éditeur américain, à savoir l'excellent remake de Dead Space sorti le 27 janvier dernier.

Mine de rien, il s'agit d'une excellente nouvelle pour ceux qui aimeraient tester cette refonte du classique de Visceral Games, mais aussi voir si le jeu fonctionne correctement sur leur machine. D'autant que la configuration requise recommandée est plutôt conséquente :

Processeur : Ryzen 5 5600X, Core i5 11600K

RAM : 16 Go

GPU : Radeon RX 6700 XT, GeForce RTX 2070

DirectX 12

Si vous êtes intéressé, il suffit de se rendre sur la page de Dead Space Remake sur Steam pour télécharger la version d'essai du titre de 36,5 Go. Ceci fait, vous pourrez éprouver les horreurs de l'ISG Ishimura durant 1 heure 30. Et si l'expérience vous a plu, notez que le titre est proposé à prix réduit à 47,99 € au lieu de 59,99 € habituellement.

A lire également : Steam – la nouvelle interface de Big Picture s’inspire du Steam Deck et c’est tant mieux

Plus d'essais gratuit à l'avenir sur Steam ?

Notez bien que cet essai gratuit semble réservé à Steam. En effet, impossible d'en profiter depuis l'application EA, où l'on retrouve pourtant les mêmes promotions. Par ailleurs, impossible de savoir pour l'instant si cet essai sera permanent ou s'il disparaîtra le 29 mai, date de fin de l'opération autour des jeux EA.

Quoi qu'il en soit, on espère surtout que Steam démocratisera le processus à l'avenir sur plus de jeux. Il faut dire que les démos jouables se font de plus en plus rares dans le paysage vidéoludique. Pour cause, elles représentent un coût supplémentaire pour les studios qui doivent développer une portion limitée ou modifiée de leur jeu. A l'inverse, les version d'essai consistent seulement à mettre à disposition une mouture complète d'un titre, en y appliquant simplement une limite de temps de jeu.