Un vidéoprojecteur Wimius 4K à -49% chez AliExpress : le cinéma à la maison à prix mini !

Profitez d'une offre exceptionnelle sur AliExpress pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma. Découvrez comment le projecteur vidéo Wimius, avec sa qualité d'image 4K et son son immersif, peut révolutionner vos soirées film à prix mini.

Découvrir l'offre dès maintenant

Après la Promo de Rentrée et le Big Save qui ont récemment cassé les prix, AliExpress continue de surprendre avec des offres imbattables. Aujourd'hui, l'enseigne propose une remise exceptionnelle de 49% sur le projecteur vidéo Wimius, le rendant accessible à seulement 265,83€ au lieu de 521,79€. Une occasion rêvée pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma !

Le projecteur Wimius : une technologie de pointe et un prix imbattable

Le projecteur vidéo Wimius se démarque par sa capacité à offrir une expérience immersive digne des plus grandes salles obscures. Doté d'un système intégré de plus de 7000 applications, dont Netflix, Prime Video, YouTube, HBO, et Hulu, ce projecteur vous permet de profiter de vos contenus préférés en un clin d'œil. Son système audio Dolby, renforcé par des haut-parleurs stéréo HiFi de 2x20W, vous plonge dans un son surround stéréo à 360°, rendant chaque film, série ou match de sport encore plus captivant.

Avec sa fonction de mise au point automatique 6D, le Wimius corrige automatiquement l'image pour la rendre parfaitement rectangulaire, même lorsque l'angle de projection n'est pas idéal. Plus besoin de passer du temps à ajuster l'image manuellement : le projecteur s'en charge tout seul, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir profiter du spectacle.

Ce modèle est également conçu pour offrir une qualité d'image exceptionnelle. Avec une résolution native de 1920x1080p et la prise en charge de la 4K, le projecteur Wimius garantit des images claires et des couleurs éclatantes, couvrant 99% de l'espace colorimétrique NTSC. Grâce à son taux de rafraîchissement de 60Hz, les mouvements à l'écran sont plus fluides et naturels, que vous soyez en train de regarder un film d'action ou de jouer à un jeu vidéo.

Le projecteur Wimius est également conçu pour s'adapter à toutes les configurations. Son grand écran de projection peut atteindre jusqu'à 300 pouces, et grâce à sa fonction de zoom ajustable entre 100% et 50%, vous pouvez adapter la taille de l'image à votre espace sans déplacer l'appareil. Que ce soit dans votre salon, votre chambre, ou même en extérieur, ce projecteur s'adapte parfaitement.

En termes de connectivité, le Wimius ne déçoit pas. Équipé de la dernière technologie Wifi6 et Bluetooth 5.2, il permet une connexion rapide et stable avec tous vos appareils, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables ou de casques sans fil. Avec ses multiples ports, dont RJ45, HDMI, USB et audio, ce projecteur peut être connecté à une large gamme de dispositifs, tels que des consoles de jeu, des lecteurs DVD ou des boîtiers TV.

Finalement, avec une durée de vie de lampe de 120 000 heures et des lentilles spécialement conçues pour filtrer la lumière bleue, ce projecteur protège vos yeux tout en offrant des performances optimales sur le long terme. De plus, il est livré avec une garantie d'un an et un support technique à vie, assurant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Tout savoir sur le vidéoprojecteur Wimius à -49%

Grâce à AliExpress et ses promotions continues, il n’a jamais été aussi facile de transformer votre salon en salle de projection personnelle. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et préparez-vous à vivre des moments inoubliables avec vos proches !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.