Un torrent de Spider-Man 3 cache un dangereux malware, les Xiaomi 12 sont officiels, c’est le récap’

Un logiciel de cryptominage caché dans l’un des torrents de Spider-Man No Way Home, Xiaomi a officiellement présenté les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X et l’on vous dit tout de ces nouveaux smartphones, Goodyear lance une gamme de pneus spécialement pensés pour les voitures électriques et notamment les Tesla, c’est le récap’ du jour.

Attention aux malwares si vous téléchargez Spider-Man No Way Home…

À peine sorti en salles, Spider-Man No Way Home a été rapidement piraté et partagé illégalement sur le Web. Malheureusement pour les internautes, télécharger un torrent de ce nouvel opus n’est pas sans risque ! En effet, ReasonLabs a repéré un fichier intitulé spiderman_net_putidomoi.torrent.exe se faisant passer pour un torrent, mais étant en réalité un malware. Une fois téléchargé sur votre PC, le virus se déploie et utilise les ressources de votre PC pour miner de la cryptomonnaie. Selon ReasonLabs, vos données personnelles ne sont pas visées, mais le malware ralentira votre PC et fera largement monter sa consommation énergétique.

Lire : Spider-Man No Way Home est déjà disponible en téléchargement torrent, mais il y a un hic

Les Xiaomi 12 sont officiels et séduisants !

Comme prévu, Xiaomi a levé le voile hier sur ses Xiaomi 12, 12 Pro et 12X, trois nouveaux appareils haut de gamme. Trois tailles différentes avec un modèle standard plus compact. Les Xiaomi 12 et 12 Pro, qui seront les seuls à arriver en France, sont propulsés pour la première fois pas le Snapdragon 8 Gen 1, le nouveau SoC de Qualcomm promettant des performances impressionnantes. Prix, fiche technique, date de sortie, rendez-vous dans notre actu pour tout savoir de ces smartphones Xiaomi de nouvelle génération.

Lire : Xiaomi 12 et 12 Pro officiels : des smartphones plus compacts que les Mi 11, mais tout aussi puissants

Goodyear : des pneus spécialement conçus pour les véhicules électriques

Goodyear vient de présenter sa nouvelle gamme de pneus « ElectricDrive GT », spécialement conçus pour les voitures électriques. David Reese précise que le bruit de roulement a été réduit au maximum grâce à la technologie propriétaire SoundComfort et que les pneus offrent une meilleure adhérence et une durabilité plus efficace grâce à la résistance au roulement qui a été perfectionnée. La gamme de Goodyear devrait être lancée l’an prochain aux États-Unis et sera notamment compatible avec les modèles Tesla.

Lire : Goodyear lance des pneus optimisés pour les Tesla et les voitures électriques