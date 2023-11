Le bateau électrique volant révolutionnaire de Candela entre en production

Candela, le constructeur suédois spécialisé dans les bateaux électriques volants, vient d'annoncer l'entrée en production du P-12, son ferry volant révolutionnaire. La dernière étape avant son déploiement commercial partout dans le monde.

En juin 2022, nous avons évoqué dans nos colonnes le projet prometteur de la société suédoise Candela. Pour rappel, la compagnie travaille depuis plusieurs années sur des bateaux électriques révolutionnaires, capables d'évoluer au-dessus des flots grâce à des hydroptères contrôlés par ordinateur.

Ces derniers mois, l'entreprise s'est illustrée en réalisant des records du monde d'endurance avec le Candela C-8, son modèle de ferry électrique volant le plus avancé. Pour cause, grâce à ces fameux hydroptères gérés par informatique, Candela est en mesure de réduire la consommation d'énergie de l'ordre de 80 %. En d'autres termes, cela signifie que les embarcations de l'entreprise peuvent parcourir la même distance avec seulement 1/5 de la batterie, ou aller 5 fois plus loin avec le même accumulateur que la majorité des bateaux électriques du marché.

Candela réussit ses vols d'essai, l'entrée en production est imminente

Or, comme le révèlent nos confrères du site Electrek, Candela vient d'atteindre une étape clé. En effet, la société suédoise affirme avoir conclu avec succès les vols d'essai du Candela P-12, son modèle pensé pour le transport de passagers avec une capacité d'une trentaine de personnes. De fait, le ferry électrique est maintenant en route vers la production de série, avant un déploiement commercial partout dans le monde.

D'après les précisons du constructeur, le P-12 affiche une autonomie de 100 km grâce à sa batterie de 252 kWh. De quoi couvrir amplement les besoins des opérateurs de transports côtiers. Par ailleurs, le P-12 offre plus de flexibilité, notamment du côté de la recharge. Pour cause, l'engin peut se recharger rapidement via des chargeurs en courant continu classiques (ceux qu'on utilise notamment pour nos voitures électriques).

De cette manière, les opérateurs peuvent utiliser l'infrastructure existante des quais et des chargeurs moins coûteux pour recharger les navires Candela, contrairement aux autres ferrys électriques commerciaux qui nécessitent des MCS, des systèmes de charge mégawatt qui valent une petite fortune. D'après Candela, “avec le P-12, nous n'offrons pas seulement une alternative électrique plus rapide et plus confortable aux navires propulsés par des combustions fossiles. Nous permettons aux opérateurs de passer à des navires durables, efficients et rentables, une étape cruciale vers des océans et des lacs plus propres”. De ce que l'on sait, le P-12 sera proposé en trois versions (Shuttle, Business et Voyager) à partir de 1,7 million d'euros l'exemplaire.

