Sa Tesla veut aller se baigner toute seule, il doit sauter sur les freins pour éviter le plongeon + vidéo

Une vidéo virale montre une Tesla roulant seule tout droit vers un plan d’eau. Le conducteur a dû intervenir en urgence pour éviter le pire. Ce n’est pas un cas isolé, et les exemples se multiplient autour de la conduite autonome.

Les véhicules autonomes ne sont plus un rêve lointain. Certains modèles, comme ceux de Tesla, proposent déjà des fonctionnalités avancées de conduite assistée. Le système Full Self-Driving (FSD), encore en phase bêta, est au cœur de cette transformation. Pourtant, les incidents liés à son usage soulèvent de plus en plus de doutes sur sa fiabilité. En mai 2024, une Tesla s’était arrêtée en plein sur des rails, incapable de comprendre un carrefour complexe. Il y a quelques semaines, un test grandeur nature simulant un bus scolaire a montré que le FSD ne reconnaissait ni les panneaux stop, ni les enfants en traversée.

Un nouvel exemple inquiète les internautes. Une utilisatrice de TikTok a partagé une vidéo montrant une Tesla se dirigeant seule vers un plan d’eau alors que le FSD était activé. Le véhicule ne semble pas ralentir. Il faut l’intervention manuelle du conducteur pour éviter qu’il finisse submergé. Ce type de scénario n’est pas nouveau : en 2023, une Model 3 avait plongé dans un étang en Californie malgré les panneaux annonçant une inondation. L’IA embarquée n’avait tout simplement pas détecté le danger.

Sa Tesla équipée du Full Self-Driving fonce vers un plan d’eau avant un freinage d’urgence

La scène a été filmée depuis l’habitacle et partagée sur TikTok par l’utilisatrice @oliviagg16. On y voit une Tesla se diriger à pleine vitesse vers un plan d’eau, sans ralentir ni corriger sa trajectoire. Le système Full Self-Driving était activé, selon l’autrice de la vidéo, et le conducteur a dû intervenir manuellement en tapant sur l’écran, puis en freinant pour éviter le pire.

Ces incidents s’ajoutent à une série de cas déjà traités par la justice. En juin 2025, une plainte a été déposée après un accident mortel impliquant une Model S en FSD. D’autres poursuites accusent Tesla de vendre une technologie non fiable, notamment après des collisions avec des véhicules arrêtés ou des piétons. Plusieurs cabinets dénoncent aussi une communication jugée trompeuse autour de cette technologie. Malgré cela, la marque poursuit son déploiement, tout en rappelant que la vigilance du conducteur reste obligatoire.