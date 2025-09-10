Samsung démonte les nouveaux iPhone 17 avec ces posts signés #iCant

Samsung n’a pas résisté à l’envie de tacler son grand rival. Sur les réseaux sociaux, la marque a ironisé sur les nouveaux iPhone 17 avec des messages accompagnés du hashtag #iCant.

Dans la tech, les rivalités entre marques ne se limitent pas aux produits. Elles s’expriment aussi sur les réseaux sociaux, où les petites phrases et les images détournées se multiplient à chaque nouvelle annonce. Les lancements d’Apple sont régulièrement l’occasion pour ses concurrents de rappeler leurs propres atouts.

C’est exactement ce qu’a fait Samsung hier, au moment de la présentation des nouveaux iPhone 17. Lors de sa keynote de septembre, Apple a dévoilé plusieurs produits, dont les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, ses nouveaux modèles premium dotés de trois capteurs photo de 48 mégapixels et d’un zoom optique x8. La firme a aussi mis en avant sa nouvelle puce A19 Pro, plus performante, ainsi qu’un design repensé pour le bloc photo. Mais pendant que Cupertino vantait ses nouveautés, le géant coréen préparait déjà ses réponses.

48MP x 3 still doesn't equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Samsung se moque des iPhone 17 avec le hashtag #iCant

Sur X, Samsung a publié plusieurs messages pour pointer du doigt ce que les iPhone n’ont pas encore, mais que ses Galaxy proposent déjà. Les écrans pliables ont été le premier sujet de moquerie, avec le hashtag #iCant, une allusion au fait qu’Apple n’a toujours pas de smartphone pliant. Le géant coréen s’est aussi attaqué aux nouveaux capteurs photo. L’iPhone 17 Pro embarque trois objectifs de 48 mégapixels chacun. De son côté, le Galaxy S25 Ultra est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels. La marque s’est amusée à écrire : « 48MP x 3 ne font toujours pas 200MP ».

Le constructeur en a profité pour insister sur sa vision de l’innovation. Dans un autre message, Samsung a posté : « Actual innovation > hype » en référence au buzz généré par les présentations Apple. Cette stratégie de communication n’est pas nouvelle : la marque aime se présenter comme le pionnier, tandis que la marque à la pomme capitalise sur son écosystème solide et son immense base d’utilisateurs fidèles. Pour cette dernières, ces piques répétées ne semblent pas peser bien lourd face au succès commercial attendu des nouveaux iPhone.