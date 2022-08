Un Samsung Galaxy A53 avec un bracelet connecté offert à prix mini chez Darty

On a trouvé une offre exceptionnelle chez Darty : le Samsung Galaxy A53 avec un bracelet Galaxy Fit2 noir pour moins de 500€ en tout ! Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez Darty

Profitez de la rentrée scolaire pour faire le plein de bonnes affaires ! En ce moment chez Darty, vous pouvez par exemple profiter d'un pack avec un Samsung Galaxy A53 et un bracelet connecté Galaxy Fit2 noir à prix fou.

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez en effet profiter du smartphone avec le bracelet connecté pour seulement 429€ au lieu de 519€ ! Vous pouvez ainsi vous équiper entièrement sans vous ruiner.

Profitez d'un smartphone et d'un bracelet connecté de haute qualité à moins de 500€

Sorti au printemps 2022, le Samsung Galaxy A53 réunit tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le secteur des smartphones milieu de gamme. Doté d'un processeur Octo-core gravé en 5nm, il est capable de supporter toutes les applications et tous les jeux. En prime, son écran 6,5″ Super AMOLED FHD+ vous fait profiter d'une image incroyable avec des détails vibrants et une luminosité maximale de 800 nits. Vous êtes fans de jeux vidéo ou de visio ? Pas de soucis ! Le smartphone propose un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Côté photo, il est très polyvalent et propose des photos nettes et claires via un capteur de 64Mp avec un stabilisateur optique très efficace. Son capteur Ultra Grand Angle vous permet de plus de faire des photos larges de tous les paysages. Aussi, son intelligence artificielle améliore automatiquement vos photos pour que vous profitiez d'une qualité au top qu'importent les conditions.

Dernier avantage, mais pas des moindres : sa batterie de 5000mAh. Le Galaxy A53 5G peut ainsi tenir plusieurs jours sans s'éteindre. Et si jamais, le smartphone propose la charge ultra rapide 25W.

Pour en savoir plus sur le smartphone, rendez-vous sur notre article test du Samsung Galaxy A53.