Electronic Arts a déposé un brevet pour intégrer la voix des joueurs dans les jeux vidéo. L'idée est de pouvoir créer un avatar s'exprimant comme vous, voire de prêter votre timbre à un personnage non joueur.

Le monde du jeu vidéo n'échappe pas à un phénomène touchant le secteur des nouvelles technologies. Régulièrement, les constructeurs vont déposer des brevets de concepts ou d'idées plus ou moins farfelues. Le but n'est pas forcément de réaliser un produit fini. Plutôt de prendre les devants et se protéger au cas où un concurrent voudrait sortir quelque chose de ressemblant un jour. Cet été par exemple, Sony imaginait un système pour que 100 personnes puissent jouer en même temps sur un écran de cinéma. Electronic Arts lui, proposait qu'un jeu vidéo ajuste sa difficulté automatiquement, en fonction de vos compétences de joueur.

La société américaine est justement à l'origine d'un autre brevet déposé en 2020, mais rendu public récemment. Il se résume lui-même ainsi : “une méthode mise en œuvre par ordinateur pour générer des sons vocaux dans un jeu vidéo est proposée. La méthode comprend l'entrée, dans un module de synthèse, de données d'entrée qui représentent un contenu vocal”. Dit comme ça, on ne comprend pas forcément où il veut en venir. C'est pourtant simple, il s'agit d'un système pour faire parler un personnage de jeu avec votre propre voix.

Cette technologie permettrait de créer un avatar de jeu vidéo s'exprimant avec votre voix

Vous êtes habitué à créer votre propre avatar dans de nombreux jeux. Les options de personnalisation sont plus ou moins développées, et quand vient le moment de choisir une voix, vous êtes limité par les propositions pré-enregistrées. La technologie envisagée par Electronic Arts permettrait de vous enregistrer pour que le héros parle comme vous. On suppose qu'il faudrait utiliser un micro pour lire plusieurs textes à l'écran et qu'une intelligence artificielle se chargerait de synthétiser notre voix pour les dialogues concernés.

Pas sûr que le système soit adopté systématiquement, surtout quand on incarne un personnage nommé à la voix reconnaissable (Batman par exemple). En revanche, cela renforcerait sûrement l'immersion si l'on joue un anonyme. Dans l'absolu, notre voix pourrait être attribuée à un antagoniste ou plus généralement à un personnage non joueur.

Source : USPTO