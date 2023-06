Un PC portable Lenovo Ideapad Gaming 3 avec -30% de réduction chez Darty

Vous cherchez un PC portable Gaming performant à prix mini ? Darty propose en ce moment une réduction exceptionnelle de -30% sur un PC Gaming Lenovo Ideapad ! On vous dit tout sur l'offre et tous les cadeaux qui l'accompagnent.

Découvrir l'offre chez Darty

Alerte promo chez Darty ! Pendant quelques jours, l'enseigne vous propose une offre difficile à rater, surtout si vous êtes un gamer averti et que vous cherchez un PC portable : le Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 disponible avec -30% de réduction !

Il est ainsi possible de se le procurer pour seulement 799,99€ au lieu de 1149,99€ (à partir de 199,99€/mois).

Et ce n'est pas tout ! En achetant ce PC portable, vous pouvez profiter de plusieurs autres cadeaux :

50% de remise immédiate sur une large sélection d'accessoires – Pour en profiter, mettez les 2 articles dans votre panier pour en profiter automatiquement).

3 mois de Game Pass Ultimate offerts – Pour en profiter, rendez-vous sur le site de Lenovo, enregistrez votre produit et remplissez le formulaire.

70€ de remise supplémentaire pour toute souscription d'une offre Bbox – valable jusqu'au 31 juillet 2023 et cumulable avec toutes les promotions en cours.

Un PC Gaming performant au design audacieux

Avec ce PC portable, vous profitez d'un PC portable très puissant. Il est doté d'un processeur AMD Ryzen 5 avec 16Go de RAM et une carte graphique NVIDIA RTX. Il vous permet ainsi de jouer à tous vos jeux favoris, même les plus demandeurs, en toute fluidité.

Sur sa fiche technique, on trouve également un écran 15,6″ Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et 512Go de stockage SSD. Il fonctionne sous Windows 11 avec une carte graphique WiFi 802.11 ac intégrée et la technologie Bluetooth 5.0.

Avec ce PC portable, vous pouvez compléter votre installation avec un accessoire disponible à -50% comme :