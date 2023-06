Les Samsung Galaxy à prix mini chez Darty avec des réductions jusqu’à -41% !

Pendant quelques jours chez Darty, vous pouvez profiter d'une sélection de Samsung Galaxy à prix mini. Le Galaxy A53, le Galaxy A23, le Galaxy S21 FE, le Galaxy Z Flip4, etc. Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins.

Découvrir le Galaxy A53 5G

Vous avez besoin d'un nouveau smartphone ? Darty vous propose en ce moment plusieurs modèles de Samsung Galaxy à prix mini. En vous rendant rapidement sur le site de l'enseigne, vous pouvez ainsi par exemple profiter du Samsung Galaxy A53 5G avec une réduction très intéressante de -24% !

Le smartphone se retrouve ainsi disponible pour seulement 349€ au lieu de 459€ !

Très performant, il propose l'OS Android 12 avec 128Go de RAM, 6Go de RAM et un processeur Exynos 1280 Octo-Core. Sur sa fiche technique, on trouve également un écran de 6,4″ Super AMOLED 90Hz avec un capteur photo principal de 64Mp.

Des smartphones Samsung Galaxy à tous les prix chez Darty

Vous avez un tout petit budget ? Craquez pour le Samsung Galaxy A23 128Go noir 5G disponible pour seulement 249€ au lieu de 279€ chez Darty !

Découvrir le Galaxy A23 5G

A prix mini, le Samsung Galaxy A23 vous permet de profiter de la 5G sans vous ruiner. Il propose également :

L'OS Android 12

128Go de ROM

4Go de RAM

Un Ecran Infinity-V HD+ 6,6″

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

Un capteur photo arrière principal de 50Mp

Vous cherchez la plus grosse réduction ? Tournez-vous donc vers le Samsung Galayx S21 FE 5G disponible avec une réduction de -41% chez Darty ! Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 449€ au lieu de 759€.

Découvrir le Galaxy S21 FE 5G

Très performant, mais surtout polyvalent, le Samsung Galaxy S21 FE 5G peut vous suivre dans toutes vos activités. Qu'importent vos besoins, il saura y répondre grâce à sa fiche technique impressionnante, avec notamment :

OS Android 12

128Go de ROM

6Go de RAM

Un grand écran de 6,4″

Un taux de rafraîchissement de 120Hz

Un triple appareil photo arrière 12Mp

Un Spacezoom x30

Enfin, dernière offre de notre sélection, mais loin d'être des moindres, Darty vous propose également le Samsung Galaxy Z Flip4 pour seulement 749€ au lieu de 1109€.

Découvrir le Galaxy Z Flip4

Apparus il y a quelques années déjà sur le marché, les smartphones pliables Samsung défrayent toujours autant la chronique. Et pour cause : très technologiques, ils sont originaux et vous permettent de tout faire ou presque. Et s'il est difficile de trouver un modèle à moins de 1000€ habituellement, grâce à Darty, vous pouvez découvrir l'appareil pour moins de 750€ !

Sur la fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip4 5G, on trouve notamment :