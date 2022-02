Un Oppo pliable à clapet en 2022, un magasin conseille de fuir la PS5, c’est le recap’

Une rumeur affirme qu’un smartphone pliable à clapet arrive chez Oppo en 2022. Un grand magasin conseille ses clients de ne plus acheter de PS5 suite au rachat d’Activision par Microsoft. Et Google pourrait mettre fin à l’espace illimité sur Google Drive pour les sauvegardes de WhatsApp. Voici le recap’ !

Hier fut encore une journée très chargée sur le front des jeux vidéo. Nous faisons encore face aux retombées de l’extraordinaire rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Les retombées concernent évidemment Sony qui risque bien de voir le rythme de ses ventes freiner à cause des revendeurs. Du côté de la téléphonie, si le marché attend la sortie des Galaxy S22 calée au 9 février, c’est Oppo qui attire la curiosité grâce à une fuite qui dévoile que le constructeur prépare un concurrent du Galaxy Z Flip 3. Enfin, mauvaise nouvelle en perspective pour tous les utilisateurs de WhatsApp : la sauvegarde illimitée serait menacée.

Des revendeurs conseillent leurs clients de ne pas acheter une PS5 suite au rachat d’Activision

La photo postée sur Twitter par un certain @MattDTU fait le tour du globe. Elle a été prise dans un magasin Cora, en France. Et plus précisément dans le rayon jeu vidéo de la grande surface. Nous pouvons y voir une feuille scotchée devant des accessoires PlayStation 5 où il est écrit : « Avis aux gamers, Microsoft a acheté Activision ! Choisissez bien votre machine en fonction (Call of Duty). » Les vendeurs conseillent donc aux consommateurs de se détourner de la PS5 s’ils sont amateurs de Call of Duty et des autres licences de l’éditeur. Voilà qui est peu banal. Rappelons que Microsoft a racheté Activision-Blizzard pour 60 milliards de dollars environ. Et pendant ce temps, Sony rachète Bungie pour un budget 19 fois moins important.

Oppo pourrait sortir un concurrent du Galaxy Z Fold 3 dès 2022

Le Find N a clairement été l’un des produits électroniques les plus médiatisés fin 2021. Le premier smartphone pliable de la marque chinoise, que nous avons pris en main mi-janvier, est une belle réussite. Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention des leakers sur les autres projets d’Oppo sur le segment des pliables. Et justement, l’un d’eux affirme sur Twitter qu’un concurrent du Galaxy Z Fold 3 et du P50 Pocket sera prochainement dévoilé par la marque. Le lancement serait même prévu dans le courant du troisième trimestre 2022. Reste à savoir quels seront ses arguments face à ses adversaires.

Google pourrait mettre fin à son accord au stockage gratuit et illimité pour WhatsApp

Meta (ex- Facebook) et Google ont signé un accord en 2018 concernant WhatsApp. Selon les termes de ce contrat, tous les utilisateurs de WhatsApp peuvent effectuer gratuitement des sauvegardes de leurs conversations sur Google Drive sans avoir à se soucier de l’espace de stockage. Oui, stockage illimité et gratuit sur Google Drive pour WhatsApp. Mais cela pourrait ne plus durer. Le code source d’une version beta de WhatsApp laisse entendre qu’une notification pourrait être affichée à l’écran, informant l’utilisateur que son quota est épuisé. Ce qui implique qu’un quota existerait prochainement…

