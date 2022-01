Le Bitcoin poursuit sa chute, Disney+ corrige la chronologie des films Marvel, c’est le récap

Le cours du Bitcoin continue de s’effondrer depuis le mois de novembre 2021, Disney+ s’attaque à une erreur dans la chronologie des films Marvel, un nouveau gestionnaire des tâches fait son apparition sur Windows 11, c’est le récap.

La journée d’hier a été mouvementée pour les fans de cryptomonnaie, les investisseurs préférant délaisser les actifs les plus risqués. Les fermes de minages voyaient également les revenus générés fortement diminuer. De son côté, Disney+ a apporté des modifications à la chronologie des films Marvel de son catalogue, puisqu’il affichait les événements de Black Panther avant les aventures de Black Widow. Windows 11, lui, s’est doté d’un nouveau gestionnaire des tâches, et on vous explique comment l’installer. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 24 janvier 2021 !

Windows 11 accueille un gestionnaire des tâches plus moderne

Les Insiders de Windows 11 ont eu droit à une nouvelle mise à jour apportant un gestionnaire des tâches au design plus moderne, mais celui-ci n’est pas disponible pour tous. En effet, il faudra d’abord faire une manipulation pour avoir accès à la nouvelle version. Celle-ci n’est pas totalement révolutionnaire, mais elle rend l’utilitaire plus cohérent avec le reste des applications de Windows 11.

Disney+ modifie la chronologie des films de Marvel

Alors que la plateforme de streaming affichait jusqu’ici par erreur que les événements de Black Panther se déroulaient avant les aventures de Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, dans le film Black Widow, Disney+ a finalement corrigé le tir. En effet, la chronologie a enfin été inversée puisque Black Window se situe bien juste avant les événements de Black Panther.

Le Bitcoin s’écroule de nouveau, en baisse de 50 % depuis novembre

Malheureusement pour les cryptomonnaies, la journée d’hier a été une journée noire. La Réserve fédérale américaine a annoncé la précipitation de la fin des mesures de soutien financier destinées à stimuler l'économie, et la banque centrale russe a appelé à interdire le minage de Bitcoin et son utilisation. La conséquence a été nette pour le Bitcoin, qui a continué à chuter, entrainant avec lui tous les altcoins. Pour rappel, le Bitcoin a perdu 50 % de sa valeur depuis son record historique de novembre dernier.

