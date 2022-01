Un OnePlus Nord CE explose, la loi des séries continue

Alors que plusieurs OnePlus Nord 2 sont déjà partis en fumée, occasionnant au passage de sérieuses blessures pour leur propriétaires, un autre appareil de la marque a explosé un Inde. Il s'agit cette fois-ci d'une OnePlus Nord CE. Heureusement, aucune blessure n'est à déplorer dans ce cas.

Décidément, la série noire de OnePlus continue. Depuis plusieurs mois, la marque est au centre d'une polémique plutôt grave. En effet, plusieurs exemplaires de OnePlus Nord 2 sont partis en fumée en Inde, occasionnant dans certains cas de sérieux brûlures à leur propriétaire.

En effet, un premier appareil a explosé dans la poche d'une utilisatrice lors d'une balade à vélo en août 2021. À l'époque, OnePlus a publié une déclaration officielle après l'accident : “Notre priorité absolue est la santé est la sécurité de nos clients. Nous avons contacté l'utilisateur concerné immédiatement après avoir entendu parler de cet incident et avons lancé une enquête interne approfondie. Les résultats indiquent que les dommages subis par cet appareil ont été causés par un incident isolé impliquant des facteurs externes et non par un problème de fabrication ou de produit. Cependant, nous restons en contact étroit avec cet utilisateur et avons offert notre soutien pour répondre à ses préoccupations et assurer son bien-être”.

OnePlus : une autre affaire de smartphone explosé à son actif

Un mois plus tard seulement, un autre OnePlus Nord 2 s'est retrouvé en flamme sans raison apparente. Des blessures sont à déplorer et l'utilisateur a décidé de porter plainte contre le constructeur. En novembre 2021, un jeune garçon est grièvement brûlé sur la jambe droite après l'explosion de son smartphone. L'un des membres de la famille de la victime assurait alors être en contact permanent avec le constructeur. Seulement, le fabricant ne s'était pas encore fendu d'une déclaration officielle sur ces multiples incidents.

Et alors que l'on pensait cette série noire définitivement derrière OnePlus, nous avons donc appris qu'un OnePlus Nord CE a explosé à son tour en Inde. Fort heureusement, le propriétaire n'a pas été blessé lors de l'incident, et il affirme par ailleurs que OnePlus l'a contacté rapidement (ce qui peut expliquer pourquoi son tweet a été supprimé pour éviter une mauvaise publicité) pour lui proposer de remplacer son appareil. “Merci à tous pour votre soutien. Hier à 20h, l'équipe OnePlus m'a appelé et m'a promis qu'ils enverraient un nouvel appareil d'ici mardi”, pouvait-on lire dans un tweet supprimé depuis de la victime.

Source : 91Mobiles