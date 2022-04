Un marché noir du Dark Web démantelé, le Galaxy S22 bradé, c’est le récap’

Une opération de police a permis la fermeture du plus grand marché noir du Dark Web. Face à la polémique sur le bridage du Galaxy S22, Samsung a décidé de diviser par deux le prix du smartphone. Et Orange qui dévoile sa nouvelle Livebox avec une nouvelle formule premium. C’est le récap’ du mardi 5 avril 2022.

Nous avons vécu une journée très intéressante, hier. En effet, en 24 heures, Elon Musk est passé du statut d’influenceur actif sur Twitter à membre du conseil d’administration. Le patron de Tesla a acquis 9,2 % du réseau social le 4 avril 2022, déboursant 2,9 milliards de dollars de sa fortune personnelle et provoquant un léger vent de panique. Après avoir parlementé avec le patron de Twitter, ce dernier lui offre un siège au conseil d’administration alors qu’il ne détient pas encore 10 % du capital. Seule condition : qu’il n’atteigne pas les 15 %, un autre seuil très important. Elon Musk chez Twitter, voilà qui promet d’être intéressant. Voici les autres actualités de la journée du 5 avril 2022 qui ont attiré notre attention.

Samsung divise par deux le prix du Galaxy S22

Samsung a été fortement critiqué ces dernières semaines vis-à-vis du Galaxy S22. Il a été prouvé que le smartphone a été bridé intentionnellement. Le but n’est pas d’en améliorer l’autonomie, mais bien de réaliser des économies. La firme a donc décidé de réduire considérablement le prix du smartphone. Le premier pays concerné est la Corée du Sud, où l’image de Samsung a été fortement impactée. Il y est vendu la moitié de son prix d’origine. Reste à savoir si la baisse aura lieu également dans d’autres pays.

Lire : Galaxy S22 : Samsung divise son prix par deux après avoir bridé ses performances

Le Dark Web se voit amputé de son plus grand marché noir

La police allemande a bouclé cette semaine une opération d’envergure sur le Dark Web. Les forces de l’ordre ont en effet réussi à fermer Hydra Market, son plus grand marché noir. Spécialisé dans la drogue, les faux documents et le commerce de données piratées, il existait depuis 2015 et comptait 19 000 vendeurs, 17 millions de clients dans le monde et un chiffre annuel de 1,23 milliard de dollars. Des chiffres qui font tourner de l’œil. La police a également saisi 23 millions d’euros en Bitcoin, maigre consolation face aux rentrées d’argent colossales du site.

Lire : Dark Web : la police ferme le plus grand marché noir au monde

La nouvelle Livebox d’Orange est assortie d’un nouvel abonnement premium

Trois ans seulement après la Livebox 5, Orange a présenté la Livebox 6. Elle s’appuie naturellement sur une connectivité modernisée, notamment le WiFi 6 et les ports Ethernet 10 Gb/s qui manquaient cruellement à la version précédente. Pour le reste, nous devrons attendre son lancement en bonne et due forme qui aura lieu le 6 avril, avant une mise à disposition commerciale le 7 avril. Mais l’annonce de demain ne sera pas uniquement technique. Elle sera commerciale. En effet, Orange s’apprête à lancer un nouvel abonnement appelé Livebox Max et donc le prix serait plus élevé que les formules actuelles (dont le prix le plus élevé est 49,90 euros par mois).

Lire : Orange : la Livebox 6 arrive le 7 avril dans une nouvelle offre Livebox Max à plus de 50€ par mois