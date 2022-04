Elon Musk passe de simple utilisateur de Twitter à l’un de ses dirigeants en seulement 24h

Après avoir investi 2,7 milliards d'euros pour entrer dans le capital de Twitter, Elon Musk vient d'obtenir officiellement son siège au conseil d'administration du réseau social. Désormais, le milliardaire aura son mot à dire sur l'avenir de Twitter et sur les éventuelles modifications à apporter à son fonctionnement.

Comme vous le savez peut-être, Elon Musk a occupé la scène médiatique ce lundi 4 avril 2022. À la surprise générale, le PDG de Tesla est entré dans le capital de Twitter. Grâce à l'achat de 73,5 millions d'actions ordinaires du réseau social pour un montant de 2,7 milliards d'euros, le milliardaire représente désormais 9,2 % du capital de Twitter. Bien entendu, cette nouvelle a fait exploser le cours de l'action Twitter à Wall Street en gagnant plus de 25%.

Le soir-même, Elon Musk a pris position en publiant un sondage pour savoir si les utilisateurs souhaitaient pouvoir modifier leur tweet après publication. La question n'est pas anodine, Elon Musk faisant ici référence à une fonctionnalité réclamée depuis des lustres par la communauté, sans succès. Sans surprise, le oui l'a emporté.

Elon Musk poursuit sa conquête de Twitter

Néanmoins, difficile de savoir qu'elle allait être la prochaine étape du patron de SpaceX. Nous le savons désormais. En effet, Twitter vient d'annoncer officiellement l'arrivée d'Elon Musk dans le conseil d'administration du réseau social. D'ordinaire, il est nécessaire de détenir à minima 10 % du capital pour prétendre à un siège dans le directoire, mais Elon Musk a visiblement négocié la chose avec les dirigeants de l'oiseau bleu.

En effet, l'homme le plus riche du monde s'est engagé à ne pas faire monter sa participation au-dessus de 14,9% en échange d'un siège au CA. Cette annonce a été faite par Parag Agrawal lui-même, l'actuel PDG de Twitter : “Au cours de nos conversations avec Elon ces dernières semaines, il nous est apparu clairement qu'il apportera une grande valeur à notre conseil. Il est à la fois un passionné et un féroce critique de notre service, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin pour devenir plus forts sur le long terme”, assure-t-il.

Ce à quoi a répondu Elon Musk : “J'ai très hâte de travailler avec Parag et les autres administrateurs pour améliorer significativement Twitter dans les mois à venir”. Alors, quelle pourrait-être la première mesure d'Elon Musk en tant que membre du CA de Twitter ? Au regard du sondage précédemment publié, l'édition après publication semble être la piste la plus probable.

