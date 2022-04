Elon Musk investit 2,7 milliards d’euros dans Twitter, la bourse s’affole

Pourtant habitué à critiquer Twitter, Elon Musk vient de faire une annonce étonnante. En effet, le PDG de Tesla vient d'investir 2,7 milliards d'euros dans le capital du réseau social. Le milliardaire possède désormais 9,2 % de Twitter grâce à l'acquisition de 73,5 millions d'actions ordinaires.

Elon Musk fait partie des utilisateurs les plus influents de Twitter, fort de ses 80 millions d'abonnés. Pour autant, l'homme le plus riche du monde actuellement a souvent été l'auteur de nombreuses polémiques et débordements sur le réseau social. On se souvient de ses propos sulfureux au sujet de Twitter révélés lors d'un procès pour diffamation, ou encore de la publication de cette interview durant laquelle il fume un énorme joint.

Le patron de Tesla n'a jamais caché sa méfiance envers Twitter et les réseaux sociaux en général, comme en témoigne ce sondage publié ce 25 mars 2022 dans lequel il demande à ses abonnés de répondre à la question suivante : “La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère à ce principe ?”. Le milliardaire avait précisé que le résultat de ce sondage allait être “important”.

Elon Musk part à la conquête de Twitter

Maintenant, nous savons pourquoi. Nous venons d'apprendre qu'Elon Musk vient d'investir pas moins de 2,7 milliards d'euros dans le capital de Twitter. Selon un document déposé auprès du régulateur boursier américain, la SEC, Elon Musk a acquis le 14 mars dernier près de 73,5 millions d'actions ordinaires du réseau social, soit près de 9,2% de la valeur boursière de l'entreprise. Sans surprise, le cours de l'action de Twitter a explosé à Wall Street ce lundi matin, pour gagner plus de 25 %.

Elon Musk fait donc désormais partie des actionnaires les plus importants du réseau social. Comment va-t-il jouir de cette nouvelle position ? Cette question reste sans réponse pour l'instant. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le sondage publié par le PDG de Tesla a été mis en ligne après cette entrée surprise dans le capital de Twitter. Pour l'analyste Dan Ives du cabinet Wedbush, Elon Musk n'en est qu'au début de sa conquête de Twitter : “Cette prise de participation minoritaire est probablement le point de départ d'une conversation avec la direction de Twitter, qui pourrait ensuite mener à un rôle plus actif et potentiellement plus agressif”. Et vous, que pensez-vous de l'arrivée d'Elon Musk dans le capital de Twitter ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Le Figaro