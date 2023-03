Apple aurait une idée astucieuse pour protéger son iPhone Fold des chutes

Les smartphones pliables offrent beaucoup d’avantages par rapport aux smartphones traditionnels, mais ils sont généralement bien plus fragiles. Apple aurait trouvé la solution à ce problème, pour son premier iPhone pliable.

Cela fait maintenant de nombreuses années que l’on entend parler d’un iPhone pliant, que l’on appellera pour l’instant iPhone Fold. Apple préparerait même plusieurs modèles différents, pour rivaliser avec Samsung sur tous les segments. Pour arriver en force sur ce marché largement dominé par le géant coréen, Apple aurait une idée astucieuse.

L’un des inconvénients majeurs des smartphones pliables est leur durabilité. Leur écran pliable est bien moins résistant que celui des iPhone traditionnels, car il doit utiliser une très fine couche d’un verre pliable spécial, voire simplement une protection en plastique pour les modèles les moins chers.

Apple veut mieux protéger l’écran de son iPhone pliable

D’après une nouvelle demande de brevet déposée sur le site web de l'Office américain des brevets et des marques, Apple aurait trouvé une solution pour protéger son iPhone pliable des chutes. Intitulé « Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection » (Dispositif d'affichage autorétractable et techniques de protection de l'écran par détection de chute), la technologie ferait exactement ce que son nom indique, c’est-à-dire fermer automatiquement l’écran du smartphone en cas de chute.

Selon la description qui en est faite, l'appareil sera doté d'une sorte de capteur à l'intérieur, comme un accéléromètre. S'il détecte que l'iPhone est en train de tomber, le capteur signalera un « mécanisme de verrouillage réglable électroniquement » qui fermera rapidement le téléphone. Par conséquent, si l’iPhone fait une mauvaise chute, son écran interne, le plus fragile, devrait bien être protégé.

Apple s'est toujours engagé à produire des téléphones durables, et ce brevet s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie. Pour l’instant, il est difficile de dire si cette technologie sera ou non disponible dans l’appareil final, car une bonne partie des brevets déposés par une marque finissent généralement par ne jamais voir le jour. On sait également qu’Apple prépare un MacBook Pro géant avec un écran pliable pour 2025, et on pourrait donc peut-être également voir cette technologie sur cet appareil, même s’il est moins probable de faire tomber un ordinateur portable.