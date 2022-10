L’iPhone original d’Apple vendu aux enchères pour 40 000€ dans sa boîte

Les anciens smartphones ne valent généralement pas beaucoup plus que leurs composants de base, mais un iPhone neuf sorti en 2007 a permis à son propriétaire de toucher une belle somme aux enchères.

Si vous avez acheté un iPhone de première génération en 2007 et que vous avez décidé de ne pas l'ouvrir, le produit pourrait atteindre plus de 30 000 dollars sur le marché actuel des enchères. Hier, un iPhone original non ouvert avec 8 Go de stockage s'est vendu 39 339 dollars (près de 40 000 euros) lors d'un événement organisé par LCG Auctions. C'est 65 fois plus que ce que coûtait le produit en juin 2007, lorsqu'il était vendu au détail à 599 dollars.

Comme c'est souvent le cas dans les ventes aux enchères en ligne, les enchères se sont emballées lors de la dernière journée. L'offre la plus élevée n'était que de 10 446 dollars dimanche, mais une vague d'activité de dernière minute a fait grimper le prix considérablement avant la clôture de l'enchère en ligne. L’été dernier, un autre exemplaire neuf avait également été cédé à 35 000 euros.

La boîte de l’iPhone de 2007 était intacte

L’iPhone était dans un état assez rare, puisqu’il se trouvait toujours dans sa boîte d’origine. Celle-ci était d’ailleurs encore entourée d’un blister en plastique. « Cet exemplaire de la première édition, scellé en usine, est dans un état exceptionnel », indiquait l'annonce. « Pratiquement sans défaut sur la surface et les bords, le sceau d'usine est propre avec des détails de couture et une étanchéité corrects ».

L'iPhone original était un appareil révolutionnaire à son époque lorsqu'il est arrivé sur le marché, et a contribué à inaugurer une nouvelle ère de smartphones grâce à son design sans boutons, à son énorme espace de stockage interne de 4 Go dans sa configuration d'entrée de gamme et à un certain nombre d'applications pratiques. Aujourd'hui, les iPhone 14 Pro les plus récents offre une technologie encore plus avancée et des spécifications de pointe. La gamme iPhone 14 offre jusqu'à 1 To d'espace de stockage interne, des énormes caméras et l’écran le plus précis et lumineux du marché, selon DXOMARK.